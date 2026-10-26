फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर; अनियंत्रित कार ने 12 से ज्यादा ग्रामीणों को रौंदा, चार की मौत
कौशांबी में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को डंपर ने मारी टक्कर, मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:48 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:42 AM IST
फिरोजाबाद: जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे जा रहे 12 से ज्यादा ग्रामीणों को चपेट में ले लिया. इस हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों की टोली, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, यह सभी टेसू और झांझी की शादी की रस्म पूरी करने के बाद उनके विसर्जन के लिए जा रहे थे. दूसरी तरफ कौशांबी में मार्निंग वॉक पर निकले युवक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
हादसा नसीरपुर इलाके में गांव छटनपुर के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक यह सभी लोग छटनपुर गांव के ही रहने वाले हैं. घटना रविवार रात नौ बजे के आसपास की बताई जा रही है. दरअसल, रविवार को पूर्णिमा होने की वजह से परम्परा के अनुसार लोग टेसू और झांझी की शादी करते हैं और फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है. ग्रामीण इन टेसू और झांझी को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे. टोली में 15 से 20 लोग शामिल थे, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं थीं.
हादसे में घायल एक ग्रामीण की बेटी शिवानी ने बताया कि कार सवारों ने दो बार टक्कर मारी. पहली बार सड़क क्रॉस कर रही महिलाओं को शिकार बनाया, उसके बाद कार सवारों ने भागने की कोशिश की. इस घटना से अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद नसीरपुर, शिकोहाबाद, सिरसागंज की पुलिस के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया.
शिवानी ने यह भी बताया कि कार सवारों ने शायद शराब पी रखी थी. इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें 15 वर्षीय अंजली, आकांक्षा, हरीश और बबली शामिल है. इस संबंध में इंस्पेक्टर नसीरपुर जसवीर सिंह ने बताया कि जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है, उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. गाड़ी के चालक को भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांग्हे ने भी शिकोहाबाद अस्पताल जाकर घायलों का हाल-चाल जाना. जिलाधिकारी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई है. बताया कि गाड़ी में जो लोग सवार थे, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़ित परिवार की हर सम्भव मदद की जाएगी.
कौशांबी में डंपर ने मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को मारी टक्कर, मौत
जिले में सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार डम्पर ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को चपेट में ले लिया. डंपर में फंसकर युवक लगभग 100 मीटर तक सड़क पर घिसटता रहा. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. गुस्साए परिजनों ने पुलिस को शव को उठाने से रोकते हुए राम वन गमन मार्ग पर चक्काजाम कर दिया.
घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ओसा चौराहे के पास की है. मृतक युवक की पहचान कृष्ण केशवानी (पुत्र मिथिलेश) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ककोढ़ा गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि कृष्ण अपने ओसा स्थित ननिहाल में रहता था. रोज की तरह वह सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकला था, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया.
मंझनपुर थानाध्यक्ष विनीत सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है और स्थिति नियंत्रण में है. आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया जा रहा है. डंपर पुलिस के कब्जे में है और फरार चालक की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं.
हापुड़ में अनियंत्रित कार रजवाहे में गिरी, तीन पुलिसकर्मी घायल
रात में गश्त करते हुए पुलिसकर्मियों की कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिर गई. जिससे कार सवार तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. तीनों घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां एक की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है.
मामला जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में रात के समय उप निरीक्षक विनय सिंह बघेल, हेड कांस्टेबल ललित कुमार, कांस्टेबल आरिफ यादव अपनी प्राइवेट कार से गश्त कर रहे थे. जैसे ही पुलिसकर्मियों की कार पसवाड़ा बंबे पर पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर रजवाहे में चली गई. जिससे तीनों पुलिसकर्मी घायल हो गए. आरिफ की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है. एएसपी महेश कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों की कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिर गई. एक पुलिसकर्मी की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है.
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