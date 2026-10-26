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फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर; अनियंत्रित कार ने 12 से ज्यादा ग्रामीणों को रौंदा, चार की मौत

अस्पताल के बाहर जमा ग्रामीण ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे जा रहे 12 से ज्यादा ग्रामीणों को चपेट में ले लिया. इस हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों की टोली, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, यह सभी टेसू और झांझी की शादी की रस्म पूरी करने के बाद उनके विसर्जन के लिए जा रहे थे. दूसरी तरफ कौशांबी में मार्निंग वॉक पर निकले युवक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शी शिवानी (Video Credit; ETV Bharat) हादसा नसीरपुर इलाके में गांव छटनपुर के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक यह सभी लोग छटनपुर गांव के ही रहने वाले हैं. घटना रविवार रात नौ बजे के आसपास की बताई जा रही है. दरअसल, रविवार को पूर्णिमा होने की वजह से परम्परा के अनुसार लोग टेसू और झांझी की शादी करते हैं और फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है. ग्रामीण इन टेसू और झांझी को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे. टोली में 15 से 20 लोग शामिल थे, जिनमें से अधिकांश बच्चे और महिलाएं थीं.

हादसे में घायल एक ग्रामीण की बेटी शिवानी ने बताया कि कार सवारों ने दो बार टक्कर मारी. पहली बार सड़क क्रॉस कर रही महिलाओं को शिकार बनाया, उसके बाद कार सवारों ने भागने की कोशिश की. इस घटना से अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद नसीरपुर, शिकोहाबाद, सिरसागंज की पुलिस के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. शिवानी ने यह भी बताया कि कार सवारों ने शायद शराब पी रखी थी. इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें 15 वर्षीय अंजली, आकांक्षा, हरीश और बबली शामिल है. इस संबंध में इंस्पेक्टर नसीरपुर जसवीर सिंह ने बताया कि जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है, उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. गाड़ी के चालक को भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांग्हे ने भी शिकोहाबाद अस्पताल जाकर घायलों का हाल-चाल जाना. जिलाधिकारी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई है. बताया कि गाड़ी में जो लोग सवार थे, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़ित परिवार की हर सम्भव मदद की जाएगी. कौशांबी में डंपर ने मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को मारी टक्कर, मौत