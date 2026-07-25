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उदयपुर में दर्दनाक हादसा: होटल की खिड़की से पिछोला झील में गिरी 2 साल की मासूम, डूबने से मौत

होटल की खिड़की से फिसलकर पिछोला झील में डूबी दिल्ली की बच्ची.

पिछोला झील
पिछोला झील (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 2:32 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 2:38 PM IST

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उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में घूमने आए एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब उनकी दो वर्षीय बेटी होटल की खिड़की से फिसलकर सीधे पिछोला झील में जा गिरी. हादसा इतना अचानक हुआ कि परिजन कुछ समझ पाते, उससे पहले मासूम पानी में डूब गई काफी मशक्कत के बाद बच्ची को झील से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घंटाघर पुलिस थाने के ASI इशाक मोहम्मद अनुसार नई दिल्ली के फतेहपुर बेरी, असोला निवासी सोनू सिंह तंवर (34) अपनी पत्नी डॉ. मोनिका (29) और दो वर्षीय बेटी धीमही के साथ उदयपुर घूमने आए थे. परिवार शहर के एक होटल में ठहरा हुआ था.

होटल की खिड़की से पिछोला झील में गिरी 2 साल की मासूम (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

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शनिवार सुबह परिवार होटल की दूसरी मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंचा. इसी दौरान हादसा घटित हुआ. संतुलन बिगड़ने से वह सीधे नीचे पिछोला झील में गिर गई. घटना के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और होटल स्टाफ ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और बच्ची को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

यह हादसा पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. खासकर झील किनारे बने होटल, व्यू प्वाइंट और ऊंचाई वाले स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग, सुरक्षा जाल और अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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Last Updated : July 25, 2026 at 2:38 PM IST

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