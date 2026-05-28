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धमतरी में आम तोड़ते वक्त हादसा, पेड़ से गिरकर शख्स की मौत, पसरा सन्नाटा

धमतरी में एक युवक को आम तोड़ना महंगा पड़ गया. पेड़ से गिरने के बाद शख्स की मौत हो गई.

Accident in Magarlod Dhamtari
धमतरी के मगरलोड में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 6:10 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी के मगरलोड इलाके में एक दुखद घटना घट गई. यहां के ग्राम भरदा में एक व्यक्ति की पेड़ से गिरकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा था. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

आम तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

धमतरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम भरदा निवासी जीवनलाल साहू की मौत हुई है. वह अपनी बच्ची के साथ गांव के पास स्थित बगीचे में आम तोड़ने गया था. आम तोड़ने के लिए वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़ा. गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना को देखकर मौके पर मौजूद उसकी बेटी घबरा गई और शोर मचाने लगी.

धमतरी में दुखद हादसा (ETV BHARAT)

आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में जीवनलाल साहू को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

मगरलोड थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में हादसे से मौत की बात सामने आई है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी

आम का सीजन होने के कारण ग्रामीण बड़ी संख्या में बगीचों में आम तोड़ने पहुंच रहे हैं. ऐसे में पेड़ों पर चढ़ते समय सावधानी नहीं बरतने से हादसे होने की आशंका बनी रहती है. इस दुखद घटना से इलाके में मातम पसर गया है.

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