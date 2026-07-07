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कनेरा में झोपड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

​चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से फसल की रखवाली कर रहे दादा, दादी और पोते की मौके पर ही मौत हो गई.

चित्तौड़गढ़ में आसमानी बिजली का कहर
चित्तौड़गढ़ में आसमानी बिजली का कहर (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 9:18 AM IST

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चित्तौड़गढ़ : जिले के कनेरा थाना क्षेत्र से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां के लुनखन्दा गांव में सोमवार रात आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. ये सभी लोग गांव से करीब दो किलोमीटर दूर अनोपपूरा-सुखानंदजी मार्ग पर स्थित अपने खेत में फसल की रखवाली करने गए थे और वहां बनी झोपड़ी में सो रहे थे. मृतकों में दादा, दादी और उनका मासूम पोता शामिल है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

​तेज धमाके के साथ झोपड़ी पर गिरी बिजली : कनेरा थाने के एएसआई (ASI) महेंद्र कुमार जाट ने बताया कि मृतक बद्रीलाल मीणा, उनकी पत्नी चंद्रीबाई और उनका पोता विशाल सोमवार रात को अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहे थे. रात के समय क्षेत्र में तेज हवाओं और गर्जना के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान अचानक एक तेज धमाके के साथ आसमानी बिजली सीधे उनकी झोपड़ी पर आ गिरी. बिजली का झटका इतना जोरदार था कि तीनों की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है, जिनका मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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​पास की झोपड़ी में सो रहे बेटे-बहू ने देखा खौफनाक मंजर : ​मृतक बद्रीलाल और उनका बेटा खेत पर ही अलग-अलग झोपड़ियों में रहते हैं. हादसे के वक्त जब बिजली गिरने का जोरदार धमाका हुआ, तो पास की झोपड़ी में सो रहा बेटा और बहू घबराकर बाहर भागे. जब वे दौड़कर माता-पिता की झोपड़ी के अंदर पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। तीनों के शरीरों से धुआं निकल रहा था. ​चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण और रिश्तेदार भी मौके पर जमा हो गए. तीनों को तुरंत कनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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