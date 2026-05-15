बालोद के खरखरा जलाशय में हादसा, सुरक्षा मानकों की अनदेखी से गई बुजुर्ग की जान
बालोद के खरखरा जलाशय में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. आरोप है कि बुजुर्ग बिना लाइफ जैकेट के पानी में गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 9:48 PM IST
बालोद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बालोद में एक दुखद हादसा हुआ है. यहां के खरखरा जलाशय में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मछली पालन के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ. शुक्रवार को केज कल्चर (मछली पालन गेज) में दाना डालने गया 65 वर्षीय सुखराम सलाम गहरे पानी में समा गया.
एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और एसडीआरएफ (SDRF) दुर्ग की टीम मौके पर पहुंची. घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोर राजकुमार यादव ने जलाशय की गहराई से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक बुजुर्ग मजदूर कांकेर का निवासी था.
ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप
इस हादसे ने मछली पालन के ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों का दावा है कि मृतक बुजुर्ग ने गहरे पानी में जाने से मना किया था, लेकिन ठेकेदार के कथित दबाव के कारण उसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण या लाइफ जैकेट के जलाशय के बीच भेजा गया. ग्रामीणों का आक्रोश है कि यदि मजदूर को अनिवार्य लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई गई होती, तो उसकी जान बच सकती थी.
बालोद पुलिस की जांच जारी
बालोद की डौंडीलोहारा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना पर एएसपी मोनिका ठाकुर ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. सुरक्षा की अनदेखी को गंभीरता से लिया जा रहा है.
अगर जांच में ठेकेदार की लापरवाही साबित होती है,तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी-मोनिका ठाकुर, एएसपी, बालोद
इस घटना के बाद से जलाशय क्षेत्र में काम करने वाले अन्य मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. दूसरी तरफ बालोद पुलिस केस की सुरक्षा एंगल से जांच कर रही है. जांच के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.