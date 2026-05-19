मंत्री को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने में व्यस्त रहे अधिकारी, जाम में ऑटो पर पड़ा था सड़ा-गला शव
जमुई में मंत्री की अगवानी में व्यस्त प्रशासन के कारण शहर में घंटों जाम रहा. जाम में फंसा ऑटो की छत पर शव पड़ा रहा.
Published : May 19, 2026 at 8:30 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई में प्रशासनिक संवेदनहीनता और लचर ट्रैफिक व्यवस्था की एक तस्वीर देखने को मिली, जिसने पूरे सिस्टम को शर्मसार करने का काम किया. शहर के बाईपास हैरान करने वाला दृश्य तक दिखा जब जाम में फंसा एक ऑटो पर सड़ा-गला शव रखा हुआ था. शव से निकल रही दुर्गंध के कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी. झाझा-जमुई रेल मार्ग के पास एक बुजुर्ग का शव मिला था, जिसका सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वापस ले जाया जा रहा था.
वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त रहा प्रशासन: इस जाम में इजिंदगी और मौत से जूझ रहे एक गंभीर मरीज की एंबुलेंस भी फंसी रही. हैरानी की बात है कि जिस वक्त सैकड़ों गाड़ियां और सायरन बजाती एंबुलेंस घंटों जाम में फंसी रही, उस समय ही समय जमुई परिसदन में जिले के अधिकारी मौजूद थे. डीएम, एसपी सहित पूरा अमला जिले के प्रभारी मंत्री संजय सिंह और सचिव धर्मेंद्र कुमार के स्वागत में लगे थे. वीआईपी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन प्रशासन की नजर सड़क पर लगी जाम पर नहीं गयी.
रिपोर्टर बना 'देवदूत': एंबुलेंस चालक के अनुसार गिद्धौर अस्पताल से गंभीर हालत में रेफर 22 वर्षीय घायल प्रभात कुमार मिश्रा एंबुलेंस में बेहोश पड़े थे. सड़क हादसे में उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी थी. इसलिए समय से अस्पताल पहुंचना जरूरी था. प्रशासन मूकदर्शक बना रहा तो ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने अपना फर्ज निभाया. खुद पैदल जाम स्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत की और गाड़ियों को इधर-उधर कर एंबुलेंस को सुरक्षित निकालने में सफल रहा. एंबुलेंस सदर अस्पताल पहुंचा, जिससे मरीज की जान बची. एंबुलेंस में घायल की मां चंदा देवी भी साथ में रही.
"युवक का एक्सीडेंट हो गया है. सिर में गंभीर चोट लगी थी. गिद्धौर अस्पताल से रेफर किया गया है. उसी को लेकर आ रहे थे, इसी दौरान जाम लग गया. शहर में बरामद जाम की समस्या रहती है." -नवल कुमार सिंह, एम्बुलेंस चालक
स्वास्थ्य व्यवस्था ने तोड़ा दम: किसी तरह जाम से लड़कर एंबुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची. अस्पताल पहुंते ही वहां की बदहाली ने परिजनों को एक झटका दिया. डॉक्टर ने तुरंत सिटी स्कैन कराने को कहा. दो घंटे तक परिजन बैठे रहे, इसके बाद बताया गया कि सिटी स्कैन मशीन दो दिन से खराब पड़ी है. अंत में परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल से सिटी स्कैन कराकर मरीज का इलाज शुरू कराया.
"दो धंटे तक बाहर बैठाने के बाद हमें बताया गया कि सिटी स्कैन मशीन दो दिन से काम नहीं कर रही है. इस अस्पताल में चक्कर लगाने से अच्छा है जान बचाना है तो कहीं बाहर प्राइवेट अस्पताल में दिखा लेंगे." -सोनू, घायल के दोस्त
कब तक बनेगी सिटी स्कैन मशीन?: सिटी स्कैन मशीन खराब होने पर सिटी स्कैन सेंटर के संचालक निलेश कुमार ने बताया कि ' सदर अस्पताल के डीएस सीएस से लेकर जिलाधिकारी तक मौखिक और लिखित रूप से सूचना दी जा चुकी. आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द सुचारू किया जाऐगा. अब देखना पड़ेगा कब तक हो पाता है. मजबूरी है कि मरीज को सदर अस्पताल से बाहर प्राइवेट सेंटर में भेजना पड़ रहा है.
ये भी पढ़ें: