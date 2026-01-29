शहीद दिवस पर दीपदान के दौरान बदला रहेगा यातायात; लखनऊ में दोपहर तीन बजे से रहेगा डायवर्जन, इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध
डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित के मुताबिक, आवश्यक वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति होगी.
लखनऊ : शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को वजीरगंज स्थित शहीद स्मारक पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम और दीपदान के चलते पुराना लखनऊ और गोमती तट के आस-पास की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी.
दोपहर 3 बजे से डालीगंज पुल, चिरैयाझील, स्वास्थ्य भवन और सुभाष चौराहे से शहीद स्मारक की ओर जाने वाले मार्गों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.
इमरजेंसी वाहनों के लिए विशेष छूट : डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित के मुताबिक, डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आवश्यक वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति होगी. किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देगी.
सहायता के लिए हेल्पलाइन : ट्रैफिक जाम या किसी भी समस्या के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध और डायवर्जन
डालीगंज पुल से शहीद स्मारक : पक्का पुल या शाहमीना की तरफ से आने वाले वाहन डालीगंज पुल चौराहे से शहीद स्मारक की तरफ नहीं जा सकेंगे. यह यातायात इक्का-तांगा स्टैंड से नदवा बंधा या आईटी चौराहा होकर जा सकेगा.
सुभाष चौराहा : यहां से शहीद स्मारक और डालीगंज पुल की ओर जाने वाले सामान्य यातायात पर रोक रहेगी. वाहनों को सुभाष चौराहे से ही दाएं या बाएं मोड़ दिया जाएगा.
चिरैयाझील तिराहा : यहां से क्लार्क अवध, सीडीआरआई, शहीद स्मारक और डालीगंज पुल की ओर जाना प्रतिबंधित होगा. यह यातायात मोतीमहल तिराहा से एसबीआई, केडी सिंह स्टेडियम और सुभाष चौराहे की तरफ डायवर्ट रहेगा.
स्वास्थ्य भवन : स्वास्थ्य भवन चौराहे से सीडीआरआई और शहीद स्मारक की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. इस रूट के वाहन स्वास्थ्य भवन से दाएं परिवर्तन चौक होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
