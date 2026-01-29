ETV Bharat / state

शहीद दिवस पर दीपदान के दौरान बदला रहेगा यातायात; लखनऊ में दोपहर तीन बजे से रहेगा डायवर्जन, इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार को वजीरगंज स्थित शहीद स्मारक पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम और दीपदान के चलते पुराना लखनऊ और गोमती तट के आस-पास की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. दोपहर 3 बजे से डालीगंज पुल, चिरैयाझील, स्वास्थ्य भवन और सुभाष चौराहे से शहीद स्मारक की ओर जाने वाले मार्गों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने सुचारू आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

​इमरजेंसी वाहनों के लिए विशेष छूट : डीसीपी ​यातायात कमलेश दीक्षित के मुताबिक, डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन जैसे आवश्यक वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी जाने की अनुमति होगी. किसी भी चिकित्सकीय आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रास्ता देगी.



