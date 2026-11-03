गोरखपुर में पदयात्रा के चलते कल रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें रूट प्लान, जानिए कहां होगी पार्किंग
सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा. शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:28 PM IST
गोरखपुर : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को पदयात्रा निकालेंगे. महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से निकलने वाले लोकतंत्र बचाओ मार्च को देखते हुए गोरखपुर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भारी परिवर्तन किया है. यातायात पुलिस की ओर से सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. लोगों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा.
यातायात व्यवस्था के तहत टीपी नगर से टीडीएम अहलादपुर होते हुए बेतियाहाता की तरफ आने वाले कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन रस्तमपुर चौराहा और पैडलेगंज चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.
शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहन शास्त्री चौराहा से अंबेडकर चौराहा होते हुए आगे जाएंगे. घोष कंपनी से टाउनहाल की तरफ आने वाले वाहनों को शास्त्री चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
अग्रसेन तिराहा से टाउनहाल की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. इन्हें जुबली तिराहा और बक्शीपुर होकर भेजा जाएगा. विजय चौराहा से गणेश चौराहा की तरफ आने वाले वाहनों को सुमेर सागर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. सिटी मॉल तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन गणेश चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें कॉर्मल गली रोड से अपने गंतव्य तक जाना होगा.
आयकर भवन तिराहा से हरिओमनगर तिराहा की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने आरटीओ तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. अंबेडकर चौराहा से तमकुही तिराहा की तरफ आने वाले वाहन छात्रसंघ चौराहा और रस्तमपुर होते हुए जाएंगे. इसी तरह असुरन चौराहा से काली मंदिर की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
इन वाहनों को कौवाबाग, रेलवे अंडरपास और मोहद्दीपुर चौराहा होकर भेजा जाएगा. ऑटो और ई-रिक्शा धर्मशाला अंडरपास से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे. हठ्ठी माई तिराहा से टाउनहाल की तरफ जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इन्हें अग्रसेन तिराहा होकर जाना होगा. पुलिस लाइन तिराहा से काली मंदिर तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
इन वाहनों को रोडवेज तिराहा से होकर निकाला जाएगा. यातायात तिराहा से पुलिस लाइन तिराहा की तरफ भी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इन्हें महाराणा प्रताप मूर्ति तिराहा होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.
यहां होगी पार्किंग : कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं. बसों की पार्किंग विश्वविद्यालय मैदान में होगी. कारों के लिए गोरखपुर क्लब, निपाल क्लब, पुलिस कार्यालय परिसर, विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के बगल स्थित खाली मैदान, कचहरी क्लब और मल्टीलेवल पार्किंग में व्यवस्था की गई है. दोपहिया वाहनों की पार्किंग हरिओम नगर चौराहे के पास पीएनबी बैंक के बगल वाली गली में होगी.
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन से मुक्त रखा जाएगा. इसके अलावा दिन में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक नौसड़ से फलमंडी मार्ग पर खुलने वाली नो-इंट्री नहीं खुलेगी. वहीं, महेवा मंडी और बरगदवा की तरफ से आने वाले सभी भारी वाहनों के लिए दिन में लागू रहने वाली नो-इंट्री चार नवंबर को बंद रहेगी. यह नो-इंट्री रात 11 बजे खुलेगी.
एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव के अनुसार, शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू से संचालित होती रहे, इसलिए बड़े कार्यक्रम को देखते हुए डायवर्जन किया गया है जिससे लोगों को उनके रोजमर्रा के कार्यों को संपन्न करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस नेता अभय दुबे बोले- अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही भाजपा, जनादेश के बजाय ज्ञानादेश ले रही