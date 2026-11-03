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गोरखपुर में पदयात्रा के चलते कल रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें रूट प्लान, जानिए कहां होगी पार्किंग

पदयात्रा के चलते बदला रहेगा ट्रैफिक रूट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को पदयात्रा निकालेंगे. महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से निकलने वाले लोकतंत्र बचाओ मार्च को देखते हुए गोरखपुर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भारी परिवर्तन किया है. यातायात पुलिस की ओर से सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. लोगों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा.

यातायात व्यवस्था के तहत टीपी नगर से टीडीएम अहलादपुर होते हुए बेतियाहाता की तरफ आने वाले कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन रस्तमपुर चौराहा और पैडलेगंज चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.

शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहन शास्त्री चौराहा से अंबेडकर चौराहा होते हुए आगे जाएंगे. घोष कंपनी से टाउनहाल की तरफ आने वाले वाहनों को शास्त्री चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. अग्रसेन तिराहा से टाउनहाल की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. इन्हें जुबली तिराहा और बक्शीपुर होकर भेजा जाएगा. विजय चौराहा से गणेश चौराहा की तरफ आने वाले वाहनों को सुमेर सागर की ओर डायवर्ट किया जाएगा. सिटी मॉल तिराहा से किसी भी प्रकार के वाहन गणेश चौक की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें कॉर्मल गली रोड से अपने गंतव्य तक जाना होगा. आयकर भवन तिराहा से हरिओमनगर तिराहा की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने आरटीओ तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा. अंबेडकर चौराहा से तमकुही तिराहा की तरफ आने वाले वाहन छात्रसंघ चौराहा और रस्तमपुर होते हुए जाएंगे. इसी तरह असुरन चौराहा से काली मंदिर की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को कौवाबाग, रेलवे अंडरपास और मोहद्दीपुर चौराहा होकर भेजा जाएगा. ऑटो और ई-रिक्शा धर्मशाला अंडरपास से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे. हठ्ठी माई तिराहा से टाउनहाल की तरफ जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इन्हें अग्रसेन तिराहा होकर जाना होगा. पुलिस लाइन तिराहा से काली मंदिर तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.