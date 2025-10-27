ETV Bharat / state

कोटा में अजगर ने अचानक रूकवा दिया नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक...जानिए कैसे

अजगर हैंगिंग ब्रिज के नजदीक हाईवे क्रॉस कर रहा था. दोनों ओर ट्रैफिक थोड़ी देर रोक दिया.

The python had come out in search of prey
अजगर को रेस्क्यू करते हुए (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 8:19 AM IST

1 Min Read
कोटा: शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे के कोटा बाईपास पर हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के निकट अजगर ने रास्ता थोड़ी देर के लिए रोक दिया. शिकार की तलाश में निकले अजगर को नाकाकर्मियों ने देख लिया. इस समय यह हैंगिंग ब्रिज के नजदीक हाईवे से क्रॉस कर रहा था. इसके बाद उन्होंने दोनों तरफ यातायात थोड़ी देर रोक दिया.अजगर टोल नाके पर बने धर्मकांटे के नीचे घुस गया. नाके के कर्मियों की सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया.

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि रविवार देर रात सूचना पर टोल नाके पहुंचे, जहां 10 फीट लंबा अजगर था. नाके के कार्मिकों ने करीब 5 मिनट ट्रैफिक रोका था, ताकि वह सड़क पार कर दूसरी ओर चल जाए. फॉरेस्ट अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद अजगर का रेस्क्यू किया. वह धर्मकांटे के नीचे था, काफी मशक्कत के बाद उसे कब्जे में लिया. अजगर शिकार की तलाश में ही निकला था.

हाईवे क्रॉस करता अजगर (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:कार के इंजन में घुसा अजगर, देखिए फिर क्या हुआ...

हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के शिफ्ट इंचार्ज राजबहादुर सिंह हाड़ा ने बताया कि अजगर को सड़क पर देख स्टाफ ने मुझे सूचना दी. हमने उसकी जान बचाने के लिए ही ट्रैफिक रोका. कोटा बाईपास से नेशनल हाईवे 27 और 52 दोनों का ट्रैफिक गुजरता है इसलिए अजगर किसी भी वाहन की चपेट में आ सकता था. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया.

