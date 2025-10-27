ETV Bharat / state

कोटा में अजगर ने अचानक रूकवा दिया नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक...जानिए कैसे

कोटा: शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे के कोटा बाईपास पर हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के निकट अजगर ने रास्ता थोड़ी देर के लिए रोक दिया. शिकार की तलाश में निकले अजगर को नाकाकर्मियों ने देख लिया. इस समय यह हैंगिंग ब्रिज के नजदीक हाईवे से क्रॉस कर रहा था. इसके बाद उन्होंने दोनों तरफ यातायात थोड़ी देर रोक दिया.अजगर टोल नाके पर बने धर्मकांटे के नीचे घुस गया. नाके के कर्मियों की सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया.

स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि रविवार देर रात सूचना पर टोल नाके पहुंचे, जहां 10 फीट लंबा अजगर था. नाके के कार्मिकों ने करीब 5 मिनट ट्रैफिक रोका था, ताकि वह सड़क पार कर दूसरी ओर चल जाए. फॉरेस्ट अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद अजगर का रेस्क्यू किया. वह धर्मकांटे के नीचे था, काफी मशक्कत के बाद उसे कब्जे में लिया. अजगर शिकार की तलाश में ही निकला था.