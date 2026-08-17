सड़क हादसों में उजड़ने वाले परिवार की कहानी बताएगी पुलिस, पलामू में 2026 में रोड एक्सीडेंट में 193 लोगों की हुई मौत

सड़क हादसों में उजड़ने वाले परिवार की कहानी बताएगी पुलिस, पलामू में 2026 में रोड एक्सीडेंट में 193 लोगों की हुई मौत
पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भरने के साथ-साथ उन्हें चेकपॉइंट पर एक्सीडेंट के वीडियो दिखाए जाएंगे.
Published : August 17, 2026 at 6:07 PM IST
पलामूः सड़क हादसों में उजड़ने वाले परिवार की कहानियों को पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बताएगी. इस दौरान पुलिस यह भी बताएगी कि सड़क हादसों से क्या नुकसान है. पुलिस वीडियो के माध्यम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सारी बातें बताएगी. पलामू पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अनूठी पहल कर रही है.
2026 में अभी तक 193 लोगों की मौत
दरअसल पलामू के इलाके में सड़क हादसों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है. 2026 में जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक पलामू में 219 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 193 लोगों की मौत हुई है. 2025 में सड़क हादसों में 222 लोगों की मौत हुई थी. यह सभी आंकड़े परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं. पलामू पुलिस ने सड़क हादसों को एक चुनौती के रूप में लिया है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चेकिंग पॉइंट पर बिठाया जाएगाः कपिल चौधरी, एसपी
पुलिस जिले के सभी वाहन चेकिंग पॉइंट पर एलईडी स्क्रीन लगवाने जा रही है. इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ फाइन ही नहीं लगाया जाएगा बल्कि उन्हें एक से डेढ़ घंटे तक चेकिंग पॉइंट पर बिठाया जाएगा. इस दौरान उन्हें एलईडी स्क्रीन पर सड़क हादसे को लेकर कहानी बताई जाएगी और सड़क हादसों के शिकार परिवार के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
'पलामू में सड़क हादसे चिंता का विषय बन गए हैं. युवा सबसे अधिक सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. इन सभी चिताओं को देखते हुए पलामू पुलिस ने योजना तैयार की है. वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. हालांकि जून के महीने में सड़क हादसों के आंकड़े में कमी आई है. पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर लोगों से अधिक से अधिक हेलमेट के इस्तेमाल को लेकर योजना तैयार कर रही है. जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उन्हें चेकिंग अभियान के दौरान रोका जाएगा और उन्हें सड़क दुर्घटना से जुड़े हुए वीडियो और संदेशों को दिखाया जाएगा. उन्हें एक से डेढ़ घंटे तक वहीं बैठायाा जाएगा, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा. इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि लोग हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक हों और जो लोग वीडियो देखेंगे वह एक दूसरे को इस बारे में जानकारी भी देंगे.' - कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत हेलमेट नहीं पहनने वालो की
पलामू में 2026 में सड़क हादसों में अब तक 193 लोगों की मौत हुई है. परिवहन विभाग के आंकड़ा के अनुसार एक बड़ी संख्या वैसे लोगों की है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है. 115 से अधिक वैसे लोगों की मौत हुई है जिन्होंने बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहना था. सबसे अधिक सड़क हादसे का शिकार 15 से 25 वर्ष के युवा हुए हैं.
सबसे अधिक सड़क हादसे पलामू-औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर
दरअसल पलामू के इलाके में हाल के दिनों में नेशनल हाईवे अपग्रेड हुए हैं, जबकि कई इलाकों में रोड भी बने हैं. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं. पलामू प्रमंडल को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 139 और पलामू को बिहार से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 98 का बड़ा हिस्सा फोर लेन हो गया है. सबसे अधिक सड़क हादसे पलामू से औरंगाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हो रहे हैं.
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