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सड़क हादसों में उजड़ने वाले परिवार की कहानी बताएगी पुलिस, पलामू में 2026 में रोड एक्सीडेंट में 193 लोगों की हुई मौत

पलामूः सड़क हादसों में उजड़ने वाले परिवार की कहानियों को पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बताएगी. इस दौरान पुलिस यह भी बताएगी कि सड़क हादसों से क्या नुकसान है. पुलिस वीडियो के माध्यम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सारी बातें बताएगी. पलामू पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अनूठी पहल कर रही है.

2026 में अभी तक 193 लोगों की मौत

दरअसल पलामू के इलाके में सड़क हादसों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है. 2026 में जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक पलामू में 219 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 193 लोगों की मौत हुई है. 2025 में सड़क हादसों में 222 लोगों की मौत हुई थी. यह सभी आंकड़े परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हैं. पलामू पुलिस ने सड़क हादसों को एक चुनौती के रूप में लिया है.

जानकारी देते पलामू एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चेकिंग पॉइंट पर बिठाया जाएगाः कपिल चौधरी, एसपी

पुलिस जिले के सभी वाहन चेकिंग पॉइंट पर एलईडी स्क्रीन लगवाने जा रही है. इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ फाइन ही नहीं लगाया जाएगा बल्कि उन्हें एक से डेढ़ घंटे तक चेकिंग पॉइंट पर बिठाया जाएगा. इस दौरान उन्हें एलईडी स्क्रीन पर सड़क हादसे को लेकर कहानी बताई जाएगी और सड़क हादसों के शिकार परिवार के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.