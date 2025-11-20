ETV Bharat / state

चिंताजनक: देहरादून में माइनर हुए बेलगाम, 666 फीसदी बढ़े चालान, ड्रंक ड्राइविंग में 274% की बढ़ोत्तरी

ट्रैफिक सिपाहियों का टोटा झेल रहा पुलिस विभाग, साल 2025 में अब तक 172,499 चालान हुए हैं, ये साल 2024 से 42.40 प्रतिशत अधिक हैं

TRAFFIC VIOLATION DATA IN DEHRADUN
देहरादून के ट्रैफिक का बुरा हाल (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 12:03 PM IST

7 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की लोगों में होड़ मची हुई लगती है. देहरादून शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बैठक ली. तब पता चला कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान 42.40 प्रतिशत बढ़ गए हैं. हाल ये है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के चालान में 274 प्रतिशत वृद्धि हुई है. वहीं नाबालिगों वाहन चालकों के चालान में 666 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में फोर्स की कमी के संबंध में बताया गया. साथ ही साल 2017 से अब तक जूलुस, रैली, धरना प्रदर्शन, मेले और त्यौहारों के बढ़ते आयोजनों के बीच फोर्स की कमी देखने को मिली. बैठक में बताया गया कि देहरादून जिले के नगर क्षेत्र में लगभग 12 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं. इस कारण भी लगातार मार्गों पर यातायात का दबाव बना रहता है.

यातायात संभालने को कम पड़ रहे हैं सिपाही: बैठक के दौरान यातायात पुलिस में विशेष रूप से फोर्स की कमी के सम्बंध में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था को बताया कि-

साल 2017 में जनपद में यातायात व्यवस्था के लिए 411 पुलिस कर्मी नियुक्त थे. जिनकी संख्या वर्तमान में केवल 269 है. फोर्स की कमी के कारण विकासनगर, मसूरी आदि क्षेत्रों में यातायात पुलिस कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई है. ऋषिकेश क्षेत्र में भी सीमित संख्या में ही यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है.
-वी मुरुगेशन, एडीजी, अपराध एवं कानून व्यवस्था-

दो साल में निकले इतने जुलूस रैली: साल 2024 में जनपद में 4,145 जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन और 38 मेले, त्योहारों का आयोजन हुआ. इस साल अब तक 2,653 जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन और 32 मेले, त्योहारों का आयोजन किया गया है.

वीआईपी के दौरों का लेखा जोखा: साल 2024 में जनपद में 04 वीवीआईपी और 2,825 वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम हुए. साल 2025 में अब तक 06 वीवीआईपी और 2,575 वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम सम्पादित किए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन, वीवीआईपी डयूटी और अन्य आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरस्त रखने के लिए थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को भी यातायात डयूटी में लगाया जाता है.

देहरादून नगर क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं 12 लाख वाहन: बैठक में बताया गया कि देहरादून जनपद के नगर क्षेत्र में लगभग 12 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं. जिसके कारण लगातार मार्गों पर यातायात का दबाव बना रहता है. जनपद में 20 बॉटल नेक्स को पुलिस ने चिन्हित किया गया है, जहां यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है. जनपद के आन्तरिक मार्गों पर पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, गेल और जल संस्थान आदि विभागों द्वारा भी अलग-अलग समयों पर निमार्ण कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण भी मार्गों पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है.

52 ब्लैक स्पॉट किए चिन्हित: वहीं यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जनपद पुलिस ने नगर क्षेत्र के 12 मुख्य मार्गों पर फड़, ठेलियों को प्रतिबंधित करने के लिए नगर निगम से नो-वेन्डिंग जोन घोषित कराया है. जनपद में पहले से चिन्हित 52 ब्लैक स्पॉट पर पुलिस ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुधार किए हैं. जिससे संख्या को 20 तक सीमित कर लाया गया है. इसमें अभी भी सुधार करने की कार्रवाई चल रही है.

यातायात नियम उल्लंघन पर हुई कार्रवाई: बताया गया कि मसूरी विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर 241 पार्किंग स्थल को भी चिन्हित कर पार्किंग के आम जनता के लिए प्रयोग के कार्रवाई चल रही है. साथ ही पुलिस ने यातयात नियमों का उल्लंघन खासकर ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग आदि में पिछले साल की तुलना में इस साल दो से तीन गुनी अधिक कार्रवाई की. इसका परिणाम सड़क दुर्घटनाओं में आई 18 प्रतिशत की कमी के रूप में दिखाई दिया है.

साल 2024 और साल 2025 में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

  • साल 2025 में कुल चालान - 172,499 हैं जो कि साल 2024 से 42.40 प्रतिशत अधिक हैं
  • शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर कार्रवाई में 274 प्रतिशत वृद्धि हुई है
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 111 प्रतिशत वृद्धि हुई है
  • ओवर स्पीड के चालानों में 177 प्रतिशत वृद्धि हुई है
  • बिना हेलमेट के चालानों में 48 प्रतिशत वृद्धि हुई है
  • रेड लाइट के चालानों में 98 प्रतिशत वृद्धि हुई है
  • नाबालिगों के चालानों में 666 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
  • तीन सवारी में वाहन चलाने वाले चालानों में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
  • मोबाइल फोन के प्रयोग के चालानों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

रेंडम चेकिंग का आदेश: एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया ने कि-

सड़क दुर्घटनाओं में अकुंश लगाने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए और अधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्थानीय थाना पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाएं, जिनके द्वारा अलग-अलग स्थानों पर खासकर रात के समय रेंडम चेकिंग करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ऐसे सभी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट भेजी जाए.
-वी मुरुगेशन, एडीजी, अपराध एवं कानून व्यवस्था-

सभी प्रभारियों से नियमित ब्रीफिंग करने को कहा: एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी सीओ, थाना प्रभारी और यातायात निरीक्षक अपने पास उपलब्ध फोर्स को उनकी डयूटी के सम्बंध में नियमित रूप से ब्रीफिंग करें. इसके साथ ही सप्ताह में एक बार उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से संपादन करने के लिए मोटीवेट किया जाए.

नो वेंडिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे: नगर में जिन स्थानों को नगर निगम द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है, सभी स्थानों पर नगर निगम से समन्वय स्थापित कर नो वेंडिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएं. साथ ही सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर उन्हें स्थानों पर किसी प्रकार की फड़ और ठेली आदि न लगाने की सख्त हिदायत दी जाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए. जनपद में चिन्हित किए गए बोटलनेक प्वाइंटस पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. मार्गों पर नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ क्रेन के माध्यम से टोइंग की कार्रवाई नियमित रूप से की जाए.

जनता तक सूचना पहुंचाने को हर संचार माध्यम के प्रयोग का आदेश: जनपद में होने वाली रैलियों, जुलूसों और अन्य आयोजनों की रियल टाइम अपडेट को सोशल मीडिया, एफएम रेडियो और मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच प्रचारित/प्रसारित किया जाए. इससे समय रहते आयोजनों की जानकारी उन तक पहुंच सके और वह आवागमन के लिए मार्गों का प्रयोग करने से बचें. एडीजी ने कहा कि आन्तरिक मार्गों पर पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, गेल और जल संस्थान आदि विभागों द्वारा कार्यों को एक समय में करवाने और निमार्ण कार्यों के लिए केवल रात के समय ही अनुमति दी जाए.
