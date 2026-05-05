दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंदरा टनल से गुजरेगा ट्रैफिक, इस तारीख से शुरू हो सकता है एकतरफा यातायात
एनएचएआई के मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद टनल को खोला जा सकेगा, लेकिन यातायात केवल एकतरफा से शुरू होगा.
Published : May 5, 2026 at 2:20 PM IST
कोटा: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा से मुंबई के लिए भी सफर जल्द शुरू होने वाला है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही 4.9 किलोमीटर की टनल को खोलने की तैयारी कर ली है. इसके मई में खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि फिलहाल एकतरफा यातायात ही शुरू किया जाएगा.
15 से 20 मई के बीच शुरू होगा यातायात: एनएचएआई के कोटा प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल का कहना है कि मई में इसे खोल दिया जाएगा. संभवत 15 से 20 मई के आसपास इसे खोला जा सकता है. फिलहाल इसकी सेफ्टी ऑडिट पूरी करवा रहे हैं और एनएचएआई के मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद ही इसे खोला जा सकेगा, लेकिन केवल एकतरफा यातायात इस पर से शुरू होगा. टनल 8 लेन की बनी है, जिसमें दो ट्यूब हैं. एक आने और दूसरी जाने के लिए है. लेकिन अभी केवल एक ट्यूब से ट्रैफिक खोला जाएगा. जिसमें कोटा से चेचट इंटरचेंज की तरफ जाने वाले वाहन यहां से जा सकेंगे, लेकिन वापस आने वाले वाहनों को पुराने रास्ते से आना पड़ेगा. इन वाहनों को वर्तमान में संचालित रूट मोड़क, कमलपुरा और अमझार होते हुए ही आना पड़ेगा.
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दरा की नाल पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी: वर्तमान में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का भारी मात्रा में ट्रैफिक नेशनल हाईवे 52 पर दरा की नाल से निकल रहा है. इसमें 8 लेन के एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 52 का 4 लेन का ट्रैफिक भी शामिल है. कुल मिलाकर आने–जाने का 12 लेन का ट्रैफिक एक लेन से गुजर रहा है. यह दिल्ली मुंबई रेल लाइन के नीचे दरा घाटी में बने 1 लेन के अंडरपास से ही निकल रहा है. यह काफी संकरी होने से वाहनों की कतार दोनों तरफ लग जाती है. इसी के चलते जाम जैसे हालात हो जाते हैं. दरा घाटी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आ रही है. वहां पर वाहनों की गति सीमा भी है. साथ ही काफी घुमावदार रास्ता भी है. इसी के चलते वहां धीमी गति से चलते हैं. कोई भी दुर्घटना होने से जाम जैसे हालात हो जाते हैं. बीते 2 साल से यहां पर कई घंटे तक के जाम लग चुके हैं, अब इससे निजात मिल सकती है.