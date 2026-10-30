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अमित शाह के दौरे को लेकर चंडीगढ़ में ट्रैफिक डायवर्ट, 1 नवंबर को सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक कई रास्तों पर असर

अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे और शहर में होने वाले विशेष कार्यक्रमों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इन दोनों दिनों में शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से डायवर्ट या नियंत्रित रहेगी. खासकर 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है.

कल एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक पर ट्रैफिक रहेगी नियंत्रितः ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर को रात 8 से 9 बजे तक दक्षिण मार्ग पर एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक तक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी. इसके अलावा पूर्व मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट और मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट तक पंचकूला की ओर जाने वाले यातायात को भी नियंत्रित किया जाएगा.

चंडीगढ़ में एक नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी (ETV Bharat) 1 नवंबर को इन रास्तों पर रहेगा असरः 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य मार्ग पर फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट से मटका चौक तक यातायात नियंत्रित रहेगा। इसमें सेक्टर-16/17 लाइट प्वाइंट से लायंस लाइट प्वाइंट होते हुए सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क तक का रास्ता भी शामिल है.