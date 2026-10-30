अमित शाह के दौरे को लेकर चंडीगढ़ में ट्रैफिक डायवर्ट, 1 नवंबर को सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक कई रास्तों पर असर
31 अक्टूबर और एक नवंबर को कुछ खास सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए इसके लिए एडवाइजरी जारी किया है.
Published : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
चंडीगढ़ः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे और शहर में होने वाले विशेष कार्यक्रमों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इन दोनों दिनों में शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से डायवर्ट या नियंत्रित रहेगी. खासकर 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है.
कल एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक पर ट्रैफिक रहेगी नियंत्रितः ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर को रात 8 से 9 बजे तक दक्षिण मार्ग पर एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक तक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी. इसके अलावा पूर्व मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट और मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट तक पंचकूला की ओर जाने वाले यातायात को भी नियंत्रित किया जाएगा.
1 नवंबर को इन रास्तों पर रहेगा असरः 1 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य मार्ग पर फन रिपब्लिक लाइट प्वाइंट से मटका चौक तक यातायात नियंत्रित रहेगा। इसमें सेक्टर-16/17 लाइट प्वाइंट से लायंस लाइट प्वाइंट होते हुए सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क तक का रास्ता भी शामिल है.
सेक्टर-26 पुलिस लाइंस तक यातायात रहेगा प्रभावितः इसके अलावा रेलवे लाइट प्वाइंट से शास्त्री नगर लाइट प्वाइंट तक बैकसाइड पुलिस लाइंस होते हुए सेक्टर-26 पुलिस लाइंस तक यातायात प्रभावित रहेगा. पुलिस लाइंस सेक्टर-26 से सेंट कबीर लाइट प्वाइंट, किशनगढ़ टर्न, सेक्टर-5/6/7/8 चौक (हीरा सिंह चौक) और सेक्टर-7/8-18/19 चौक (एपी चौक) तक भी ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा. पूर्व मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक और दक्षिण मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट तक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रहेगीः
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गलत जगह पार्किंग करने पर होगी कार्रवाईः ट्रैफिक पुलिस ने कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों, आमंत्रित लोगों और सरकारी कर्मचारियों से अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने की अपील की है. आम लोगों को साइकिल ट्रैक, पैदल चलने के रास्तों और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े नहीं करने की सलाह दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर चालान के साथ वाहन टो भी किया जा सकता है.
आम लोगों से पुलिस की अपीलः पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर मिलने वाले ताजा अपडेट देखते रहें. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि "इन व्यवस्थाओं के कारण होने वाली असुविधा के लिए लोगों से सहयोग की अपील की जाती है."