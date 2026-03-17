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इस मार्ग पर बर्फबारी के बाद यातायात अस्थायी रूप से प्रतिबंधित, डीसी ने दिए ये आदेश

भारी बर्फबारी से बर्फ का जमाव, आइसिंग,विजिविल्टी में कमी की स्थिति बनी हुई है. इसके चलते वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

अटल टनल पर हुई बर्फबारी
अटल टनल पर हुई बर्फबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:35 AM IST

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शिमला: हिमाचल में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर खूब बारिश और बर्फबारी हुई है. अटल टनल के साउथ पोर्टल की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी और लगातार बर्फबारी के कारण प्रशासन ने नेहरू कुंड से साउथ पोर्टल तक वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.

जिला दंडाधिकारी कुल्लू अनुराग चन्द्र शर्मा ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी (GREF) के अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर ने अपने कार्यालय पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि अटल टनल के साउथ पोर्टल (एप्रोच रोड–ARS) की ओर जाने वाली सड़क पर भारी बर्फबारी के कारण बर्फ का जमाव, आइसिंग और विजिविल्टी में कमी की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में मनाली, सोलंग और अटल टनल की ओर वाहनों की आवाजाही अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गई है, जिससे आम जनता और पर्यटकों को खतरा हो सकता है.

बीआरओ बर्फ बटाने में जुटा

अनुराग चन्द्र शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस विभाग, उपमंडल दंडाधिकारी मनाली और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद नेहरू कुंड से अटल टनल के साउथ पोर्टल और साउथ पोर्टल से नेहरू कुंड की ओर यातायात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. जिला दंडाधिकारी ने बताया कि बीआरओ द्वारा सड़क से बर्फ हटाने का कार्य जारी है. बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है और इसके सुचारु संचालन के लिए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोकना जरूरी है. इसी के मद्देनज़र आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (E) के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि उपमंडल दंडाधिकारी मनाली और उप पुलिस अधीक्षक मनाली इस मार्ग पर फंसे हुए वाहनों को निकालने में प्राथमिकता देंगे. वहीं, पुलिस विभाग नेहरू कुंड और सोलंग नाला में 24 घंटे बैरियर स्थापित करेगा, ताकि वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके. उपायुक्त ने बताया कि आपातकालीन सेवाओं के वाहन—जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, फायर टेंडर और बीआरओ—और स्थानीय निवासियों को केवल 4×4 वाहनों के माध्यम से ही आवागमन की अनुमति होगी. इस व्यवस्था की निगरानी उपमंडल दंडाधिकारी मनाली की ओर से की जाएगी.

4×4 वाहनों को अनुमति

4×4 वाहनों को नेहरू कुंड के ऊपर और सोलंग नाला से नीचे की ओर जाने की अनुमति देने से पहले थाना प्रभारी मनाली ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों बैरियरों पर तैनात अधिकारी सड़क का निरीक्षण करें और सड़क पर यूरिया का छिड़काव, डी-आइसिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ने दिया जाए. यह प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन के समन्वय से प्रतिदिन सुनिश्चित की जाएगी.

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