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पलामू के पोखराहा ब्लैक स्पॉट पर लागू होगा ट्रैफिक सिस्टम, बनाया जाएगा अंडरपास, तीन मौतों के बाद सीएम ने लिया था संज्ञान

पलामू के पोखराहा में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का जायजा लेते डीसी, एसपी व अन्य पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. पोखराहा में ट्रैफिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं.

पोखराहा में पिछले एक पखवाड़े में सड़क हादसों के तीन लोगों की मौत हुई है. लगातार हादसों में मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में संज्ञान लिया है. सीएम के द्वारा संज्ञान लेने के बाद पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक की . बैठक के बाद सभी अधिकारी पोखराहा और जोड़ के इलाके में ब्लैक स्पॉट पर पहुंचे और मुआयना किया.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखवात ने बताया कि दुर्घटना स्थल को देखा गया है. एनएचएआई, आरसीडी समेत कई एजेंसियों के साथ बैठक की गई है. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इसे दो अलग-अलग भागों में बांटा गया है. तत्काल चिह्नित ब्लैक स्पॉट के पास स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, जबकि लांगटर्म योजना के तहत अंडरपास बनाया जाएगा. निर्धारित टाइमलाइन के तहत अंडरपास तैयार कर लिया जाएगा.