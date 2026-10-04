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पर्यटकों से गुलजार हुआ मसूरी, लेकिन जाम ने कराई फजीहत, ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम

मसूरी: लंबे वीकेंड और छुट्टियों के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार है. लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ ने शहर की यातायात व्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया है. 2 अक्टूबर से ही मसूरी के प्रमुख चौक-चौराहों पर बार-बार वाहनों की लंबी कतारें लग रही है. मसूरी-देहरादून मार्ग पर भी कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन रही है. घंटों जाम में फंसे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन और छुट्टियों के दौरान मसूरी में जाम की समस्या हर साल सामने आती है. इसके बावजूद पहले से पर्याप्त तैयारी नहीं की जाती है.

बता दें कि, शुक्रवार 2 अक्टूबर को मसूरी में लगे लंबे जाम के बाद पुलिस ने शहर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए यातायात को मसूरी से करीब आठ किलोमीटर नीचे हाथीपांव रोड की ओर डायवर्ट किया. हालांकि, वैकल्पिक मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा. सभासद जसबीर कौर ने कहा कि,

स्थानीय निवासी अमित ने कहा कि, हर बार छुट्टियों और पर्यटन सीजन से पहले यातायात व्यवस्था को लेकर प्लान बनाने की बात होती है. लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर दिखाई नहीं देता. इस बार लंबा वीकेंड पहले से तय था. इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से समय रहते बैठक कर ठोस एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया. इसका खामियाजा पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ा.

शहर का ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए वाहनों को हाथीपांव की ओर भेजा गया, लेकिन वहां भी लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा. वैकल्पिक मार्ग पर पर्याप्त ट्रैफिक प्रबंधन नहीं होने से समस्या और बढ़ गई.

-जसबीर कौर, सभासद-

होटल चेकआउट टाइम में बदलाव की अपील: जाम की स्थिति को देखते हुए होटल व्यवसायियों से भी यातायात को व्यवस्थित रखने में सहयोग करने की अपील की गई है. होटल संचालकों से कहा गया कि, शनिवार के बाद रविवार को पर्यटकों की वापसी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों से वाहनों की एक साथ निकासी न हो, इसके लिए चेकआउट का समय क्षेत्रवार रखा जाए. होटल व्यवसायियों से अपील की गई है कि लैंडौर क्षेत्र के होटल सुबह 9 से 11 बजे के बीच चेकआउट रखें. वहीं माल रोड और कैमल बैक रोड क्षेत्र के होटल सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक चेकआउट का समय रखें. किताबघर और कैंपटी रोड क्षेत्र के होटल दोपहर एक बजे के बाद पर्यटकों का चेकआउट रखने का प्रयास करें. इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यटकों के वाहनों की एक साथ शहर से निकासी को रोकना और अलग-अलग समय पर यातायात का दबाव बनाए रखना है.

पुलिस ने ट्रैफिक को हाथीपांव रोड पर डायवर्ट किया. (PHOTO-ETV Bharat)

पुलिस की ओर से होटल संचालकों से अपील की गई है कि पर्यटकों के वाहनों को सड़क किनारे अनावश्यक रूप से खड़ा न होने दिया जाए और चेकआउट के दौरान यातायात व्यवस्था में सहयोग किया जाए. होटल प्रबंधन को पर्यटकों को वापसी के लिए निर्धारित मार्ग और समय की जानकारी देने को भी कहा गया है. मसूरी में पर्याप्त पार्किंग का अभाव भी जाम की समस्या का बड़ा कारण है. छुट्टियों और पर्यटन सीजन में शहर में आने वाले वाहनों की संख्या उपलब्ध पार्किंग क्षमता से काफी अधिक हो जाती है. इस कारण पर्यटक वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं और कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम होने से यातायात प्रभावित होता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से मसूरी में नई पार्किंग विकसित करने की बातें लंबे समय से कही जाती रही हैं, लेकिन शहर में पर्याप्त नई पार्किंग सुविधा अब तक धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है.

जाम के कारण सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन (PHOTO-ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर्यटन कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन इसके साथ यातायात और पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है. लोगों ने मांग की कि लंबे वीकेंड, त्योहारों और पर्यटन सीजन से पहले पुलिस, प्रशासन, पालिका और होटल व्यवसायियों की संयुक्त बैठक कर क्षेत्रवार ट्रैफिक प्लान, पार्किंग व्यवस्था, डायवर्जन और पर्यटकों की वापसी का रूट पहले से तय किया जाए. यदि पर्यटकों की आमद और वापसी को समयबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाए और पार्किंग की स्थायी व्यवस्था विकसित की जाए तो हर छुट्टी में पैदा होने वाली जाम की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

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