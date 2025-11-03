कानपुर में जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू, दो लाख लोगों को मिलेगी जाम से राहत
भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि इससे गुजरकर लोग कैंट मार्ग से सीधे जाजमऊ पुल से गुजरकर उन्नाव-लखनऊ आ जा सकेंगे. जाम नहीं लगेगा.
कानपुर: काफी समय से कानपुर की लाखों की आबादी को जिस जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने का इंतजार था, वह आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल समेत तमाम अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुल का उद्घाटन हुआ. दोपहर करीब 1.30 बजे पुल पर राहगीरों का आवागमन शुरू करा दिया गया. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, इस पुल का विधिवत उद्घाटन सीएम योगी करेंगे.
इन इलाकों के लोगों की जाम की समस्या होगी दूर: लगभग दो लाख राहगीरों को अब जाम से पूरी तरह राहत मिल जाएगी. वहीं, कानपुर में स्वरुप नगर, आर्य नगर, सिविल लाइंस, फूलबाग, माल रोड होकर उन्नाव बाईपास से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए यह पुल वरदान साबित होगा. यहां से गुजरते हुए यात्री कैंट मार्ग से सीधे जाजमऊ पुल से उन्नाव-लखनऊ आ जा सकेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री कमलावती सिंह, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, अनूप अवस्थी आदि उपस्थित रहे.
भाजपा सांसद ने कहा- शहर का विकास होगा: भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि विपक्ष चाहे विकास संबंधी कार्यों में कितने भी रोड़े क्यों न लगाए. शहर का विकास जरूर होगा. अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक निर्माण में भी विपक्ष की ओर से प्रोजेक्ट अटकाने के लिए प्रयास किया गया है. लेकिन, शहर के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी. 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 992 मीटर पुल जनता को समर्पित कर दिया है. जल्द ही अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू कराएंगे.
कुछ दिनों पहले लोगों ने शुरू कर दिया था आवागमन: जयपुरिया पुल का उद्घाटन कार्यक्रम वैसे तो भाजपा सांसद की ओर से शनिवार को होना था. अचानक मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम टल गया था. मगर, सोमवार को तय समय पर भाजपा सांसद ने पुल का उद्घाटन किया. वहीं, दो दिनों पहले लोगों ने इस पुल पर अपने आप ही आवागमन शुरू कर दिया था. जब यह जानकारी सेतु निगम अफसरों तक पहुंची थी, तो फौरन ही बैरीकेडिंग लगाकर पुल को बंद किया गया था.
