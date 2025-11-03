ETV Bharat / state

कानपुर में जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू, दो लाख लोगों को मिलेगी जाम से राहत

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने किया उद्घाटन ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: काफी समय से कानपुर की लाखों की आबादी को जिस जयपुरिया रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने का इंतजार था, वह आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल समेत तमाम अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुल का उद्घाटन हुआ. दोपहर करीब 1.30 बजे पुल पर राहगीरों का आवागमन शुरू करा दिया गया. भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, इस पुल का विधिवत उद्घाटन सीएम योगी करेंगे. इन इलाकों के लोगों की जाम की समस्या होगी दूर: लगभग दो लाख राहगीरों को अब जाम से पूरी तरह राहत मिल जाएगी. वहीं, कानपुर में स्वरुप नगर, आर्य नगर, सिविल लाइंस, फूलबाग, माल रोड होकर उन्नाव बाईपास से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए यह पुल वरदान साबित होगा. यहां से गुजरते हुए यात्री कैंट मार्ग से सीधे जाजमऊ पुल से उन्नाव-लखनऊ आ जा सकेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री कमलावती सिंह, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, अनूप अवस्थी आदि उपस्थित रहे. जानकारी देते भाजपा सांसद रमेश अवस्थी (Video Credit: ETV Bharat)