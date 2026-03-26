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रामनवमी झांकी को लेकर ट्रैफिक रूट प्लान तैयार, यातायात एसपी ने संभाला मोर्चा

रांची में रामनवमी की झांकी और जुलूस को लेकर ट्रैफिक रूट प्लान तैयार कर लिया गया है.

Traffic SP Inspected Route for Ram Navami Procession in Ranchi
रामनवमी झांकी के रूट का जायजा लेते ट्रेफिक एसपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची में रामनवमी की भव्य झांकियां निकलती हैं. इसे देखते हुए रांची की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. झांकियां निकालने के दौरान शहर में कहीं भी जाम ना लगे इसके लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद शहर में रूट प्लान तैयार करते दिखे.

देर रात तक झांकियां, शुक्रवार दोपहर निकलेगा शोभायात्रा

राजधानी रांची में रामनवमी झांकियां को लेकर रूट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. गुरुवार की देर रात तक रांची में भव्य झांकियां निकाली जाएंगी. वहीं शुक्रवार को राजधानी में रामनवमी की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस कठिन परिश्रम कर रही है. अहले सुबह से लेकर देर रात तक रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद रूट लाइन का विजिट कर ट्रैफिक पुलिस के अफसर और कर्मियों को सुगमता के साथ झांकियां कैसे निकले इसे लेकर ब्रीफ करते नजर आए.

Traffic SP Inspected Route for Ram Navami Procession in Ranchi
सड़कों का जायजा लेते ट्रैफिक एसपी (ETV Bharat)

हर रूट का मुआयना

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि झांकियां को लेकर सभी रूटों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. रूटों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है साथ ही साथ सुरक्षा में तैनात जवानों को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है.

Traffic SP Inspected Route for Ram Navami Procession in Ranchi
रामनवमी झांकी के रूट का जायजा लेते ट्रेफिक एसपी (ETV Bharat)

बता दें कि गुरुवार की देर रात तक रामनवमी की भव्य झांकियां पूरे शहर में निकाली जाएंगी. वहीं शुक्रवार की दोपहर से रामनवमी की शोभायात्रा पूरे शहर में निकलेगी. ट्रैफिक एसपी राकेश जी ने बताया की शोभायात्रा को लेकर भी ट्रैफिक जवानों को विशेष रूप से ब्रीफ किया गया है.

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रामनवमी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था
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