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रामनवमी झांकी को लेकर ट्रैफिक रूट प्लान तैयार, यातायात एसपी ने संभाला मोर्चा

रामनवमी झांकी के रूट का जायजा लेते ट्रेफिक एसपी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में रामनवमी की भव्य झांकियां निकलती हैं. इसे देखते हुए रांची की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. झांकियां निकालने के दौरान शहर में कहीं भी जाम ना लगे इसके लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद शहर में रूट प्लान तैयार करते दिखे.

देर रात तक झांकियां, शुक्रवार दोपहर निकलेगा शोभायात्रा

राजधानी रांची में रामनवमी झांकियां को लेकर रूट प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. गुरुवार की देर रात तक रांची में भव्य झांकियां निकाली जाएंगी. वहीं शुक्रवार को राजधानी में रामनवमी की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इसे देखते हुए रांची ट्रैफिक पुलिस कठिन परिश्रम कर रही है. अहले सुबह से लेकर देर रात तक रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह खुद रूट लाइन का विजिट कर ट्रैफिक पुलिस के अफसर और कर्मियों को सुगमता के साथ झांकियां कैसे निकले इसे लेकर ब्रीफ करते नजर आए.

सड़कों का जायजा लेते ट्रैफिक एसपी (ETV Bharat)

हर रूट का मुआयना