जाम से बचने को एक ही एजेंसी को दी जाए ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में सड़कों पर लगने वाले जाम से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई पर दिया फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 4:11 PM IST
जबलपुर: जबलपुर हाई कोर्ट ने शहर के ट्रैफिक सिग्नलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जब नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग के बीच जिम्मेदारी बंटी होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन की जिम्मेदारी किसी एक एजेंसी को ही सौंपने पर विचार क्यों नहीं किया जाता. मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर दायर की गई है जनहित याचिका
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसके जवाब में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि जबलपुर में ट्रैफिक सिग्नलों की व्यवस्था नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पुलिस संभाल रही है.
जबलपुर में कुल 21 स्थान पर लगे हैं ट्रैफिक सिग्नल
जबलपुर में कुल 21 स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं इनमें से पांच ट्रैफिक सिग्नल पुलिस संचालित करती है जबकि पांच ट्रैफिक सिग्नल स्मार्ट सिटी कंपनी करती है. बाकी 11 ट्रैफिक सिग्नल को नगर निगम संचालित करता है. ऐसी हालत में इन संस्थाओं में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है. लोग एक ट्रैफिक सिग्नल से निकलने के बाद दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर लोग फंस जाते हैं.
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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है. ट्रैफिक सिग्नल एक ही एजेंसी के पास होने चाहिए ताकि वह इनका सही ढंग से संचालन कर सके और आम आदमी को ट्रैफिक सिग्नल की वजह से रुकना ना पड़े. उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि ट्रैफिक सिग्नल की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम को मिल सकती है क्योंकि नगर निगम ही एक ऐसी एजेंसी है जो सभी ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित कर सकती है.
प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां संभाल रही ट्रैफिक सिग्नल
हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसा लगता है कि जबलपुर जैसी ही स्थिति पूरे प्रदेश में है. जहां अलग-अलग एजेंसियां ट्रैफिक सिग्नल संभाल रही हैं. इसी वजह से दूसरे शहरों में भी जाम के हालात बन जाते हैं. पहले जबलपुर को ठीक करें फिर इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करें. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम जिला प्रशासन और सरकार को ये आदेश दिया है.