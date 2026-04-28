धमतरी में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, चलती ई रिक्शा की छत पर सफर, वीडियो वायरल होने पर जागा विभाग
धमतरी में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है. ई रिक्शा की छत पर युवक मोबाइल पर बात करता दिखा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 6:11 PM IST
धमतरी: धमतरी बस्तर रोड पर यातायात नियमों की अनदेखी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक चलती ई-रिक्शा की छत पर बैठकर न सिर्फ सफर करता नजर आया, बल्कि आराम से मोबाइल पर बात करते हुए भी देखा गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
चलती ई रिक्शा की छत पर सफर और मोबाइल पर बात
धमतरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरी घटना नेशनल हाइवे में पुरुर की है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ई-रिक्शा सड़क पर चल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिक्शा के अंदर चालक के अलावा कोई सवारी मौजूद नहीं है. एक युवक ई-रिक्शा की छत पर बैठा हुआ है और बेहद बेफिक्र अंदाज में मोबाइल पर बात करता नजर आ रहा है. युवक का यह खतरनाक स्टंट न सिर्फ उसकी जान के लिए जोखिम भरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है.
खुलेआम उड़ाई गई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां
वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि युवक को किसी तरह का डर नहीं है. वह पूरी तरह संतुलन बनाकर छत पर बैठा है और मानो उसे नियमों की कोई परवाह ही नहीं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि ई-रिक्शा चालक भी इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए वाहन चलाता रहा.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
ट्रैफिक विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही आए दिन सड़कों पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. अगर समय रहते इस पर सख्ती नहीं की गई, तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता.
वीडियो वायरल होने के बाद जागा विभाग
ईटीवी भारत ने जब इस मामले में ट्रैफिक प्रभारी केआर साहू से बात की, तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिल चुकी है. संबंधित ई-रिक्शा की पहचान की जा रही है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक लोग अपनी जान को इस तरह जोखिम में डालते रहेंगे. सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन सिर्फ डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाए.