ETV Bharat / state

कल ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से बाहर निकलें दूनवासी, शोभायात्रा के चलते रूट रहेगा डायवर्ट

रूट डायवर्ट ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: कल यानी 21 नवंबर को प्रकाश पर्व 2026 के अवसर पर देहरादून में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है. शोभायात्रा दोपहर 1 बजे से शाम 7:30 बजे तक निकाली जाएगी. इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा.

जानकारी के मुताबिक, प्रकाश पर्व पर शोभायात्रा पटेलनगर स्थित गुरुद्वारा से शुरू होकर सहारनपुर चौक, लक्खीबाग पुलिस चौकी, दर्शनी गेट, धामावाला, पलटन बाजार, दर्शन लाल चौक, बुद्धा चौक और सुभाष रोड होते हुए गुरुद्वारा श्री नानक निवास पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन होगा.