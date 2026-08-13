UP T-20 लीग ट्रैफिक एडवाइजरी: दोपहर 3 बजे से शहीद पथ का रूट बदला, जानें पार्किंग और ऑटो-बसों की नई गाइडलाइन
सिक्के, ईयरफोन, चार्जर, ज्वलनशील पदार्थ आदि स्टेडियम के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:41 PM IST
लखनऊ : राजधानी के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 14 अगस्त को शुरू हो रही यूपी टी-20 लीग-2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान और रूट एडवाइजरी जारी की है. मैच देखने आने वाले हजारों दर्शकों और शहरवासियों की सहूलियत के लिए दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक शहीद पथ समेत आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी.
ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग, ऑटो-ई रिक्शा की आवाजाही और स्टेडियम में प्रवेश को लेकर सख्त नियम तय किए हैं. दर्शकों की गाड़ियां पलासियो मॉल और एचसीएल मार्ग पर पार्क होंगी. मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले से ही स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी.
बसों और भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
शहीद पथ पर मैच के दौरान रोडवेज, प्राइवेट बसें और छोटे-बड़े सभी व्यावसायिक वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरेंगे. सुलतानपुर रोड से आने वाले वाहन अमूल तिराहा और अर्जुनगंज की ओर से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट किए जाएंगे.
सिटी बसें: शहीद पथ पर सिटी बसें चलेंगी, लेकिन हुसड़िया से सुशांत गोल्फ सिटी के बीच सवारी न तो चढ़ाएंगी और न ही उतारेंगी. बसों को सड़क की केवल दाईं ओर चलना होगा.
ऑटो, ई-रिक्शा और कैब के लिए नियम
- ऑटो व ई-रिक्शा: शहीद पथ और उसकी सर्विस लेन पर ऑटो व ई-रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
- अर्जुनगंज की तरफ से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा और कैब अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112 और मातृत्व अस्पताल के पीछे सवारी उतारेंगे. सुलतानपुर रोड से आने वाले वाहन लुलु मॉल की तरफ सवारी उतारेंगे.
- अहिमामऊ चौराहे के 500 मीटर के दायरे में किसी भी सवारी को बैठाने या उतारने की अनुमति नहीं होगी.
दर्शकों के लिए पार्किंग व्यवस्था
व्हीलर पास और बिना पास वाले
- अहिमामऊ से एचसीएल होकर पलासियो मॉल की पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे. पलासियो की पार्किंग भरने पर वाटर टैंक तिराहे से एचसीएल के बीच गाड़ियां खड़ी कराई जाएंगी.
- सभी दोपहिया वाहन अहिमामऊ से एचसीएल तिराहा होते हुए प्लासियो मॉल के पीछे पार्क होंगे.
- स्टेडियम या पलासियो मॉल के सामने सड़क पर अवैध पार्किंग करने पर गाड़ियों को क्रेन से उठाने और क्लैंप लगाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एंट्री और पाबंदियां
मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा. दूसरी पारी के मध्य तक ही अंतिम प्रवेश मिलेगा, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी. अगर कोई दर्शक मैच के दौरान एक बार स्टेडियम से बाहर निकल गया, तो उसे दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा. सिक्के, ईयरफोन, चार्जर, ज्वलनशील पदार्थ आदि वस्तुएं स्टेडियम के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी.
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