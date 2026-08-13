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UP T-20 लीग ट्रैफिक एडवाइजरी: दोपहर 3 बजे से शहीद पथ का रूट बदला, जानें पार्किंग और ऑटो-बसों की नई गाइडलाइन

लखनऊ : राजधानी के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 14 अगस्त को शुरू हो रही यूपी टी-20 लीग-2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान और रूट एडवाइजरी जारी की है. मैच देखने आने वाले हजारों दर्शकों और शहरवासियों की सहूलियत के लिए दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक शहीद पथ समेत आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग, ऑटो-ई रिक्शा की आवाजाही और स्टेडियम में प्रवेश को लेकर सख्त नियम तय किए हैं. दर्शकों की गाड़ियां पलासियो मॉल और एचसीएल मार्ग पर पार्क होंगी. मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले से ही स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी.

​बसों और भारी वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

​शहीद पथ पर मैच के दौरान रोडवेज, प्राइवेट बसें और छोटे-बड़े सभी व्यावसायिक वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन वैकल्पिक रास्तों से होकर गुजरेंगे. सुलतानपुर रोड से आने वाले वाहन अमूल तिराहा और अर्जुनगंज की ओर से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट किए जाएंगे.

सिटी बसें: शहीद पथ पर सिटी बसें चलेंगी, लेकिन हुसड़िया से सुशांत गोल्फ सिटी के बीच सवारी न तो चढ़ाएंगी और न ही उतारेंगी. बसों को सड़क की केवल दाईं ओर चलना होगा.