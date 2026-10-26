CM योगी का कानपुर दौरा आज, लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन; जानें कौन से रास्ते खुले
मुख्यमंत्री की सुरक्षा और जाम से बचाव के लिए बिठूर व आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:29 AM IST
कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिठूर दौरे पर रहेंगे. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने आ रहे मुख्यमंत्री की सुरक्षा और जाम से बचाव के लिए बिठूर व आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.
यह डायवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक बना रहेगा. मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिठूर पहुंचकर पहले वाल्मीकि आश्रम जाएंगे फिर नानाराव पार्क में जनसभा को संबोधित कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देंगे. कार्यक्रम के कारण भारी गाड़ियों के रास्ते बदले गए हैं.
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बिठूर तिराहा, कल्याणपुर, सिंहपुर चौराहा और गंगा बैराज की तरफ से आने वाली भारी गाड़ियों को यश कोठारी चौराहे से बिठूर या चुंगी की तरफ न भेजकर ब्लू बर्ड तिराहा और मंधना की तरफ निकाला जा रहा है. वहीं, मंधना की तरफ से आने वाले वाहनों को गंगा बैराज या कल्याणपुर की ओर मोड़ा गया है.
कन्नौज, बिल्हौर और चौबेपुर से आने वाली गाड़ियों को शनि चौराहे से चौबेपुर अंडरपास और मंधना के रास्ते भेजा जा रहा है, जबकि उन्नाव के परियर गंगापुल से आने वाले वाहनों को उन्नाव की तरफ ही रोका जा रहा है. वीआईपी मेहमानों और अफसरों की गाड़ियां वाल्मीकि आश्रम के पास, बनी सिंह अस्पताल, आरोहम वृद्धाश्रम और बिठूर स्टेडियम के पीछे पार्क की जा रही हैं.
आम जनता की बसों, कारों और बाइकों के लिए शताब्दी विहार, शनिदेव चौराहा, चुंगी चौराहा, मंधना रोड, जयंती पैलेस और जानकी चढ़िया मैदान में पार्किंग बनाई गई है. किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए लोग ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9305104340 या हेल्पलाइन 9305104387 पर संपर्क कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी MLC चुनाव 2026; आगरा के तीन बूथों पर पुनर्मतदान आज, सुरक्षा के कड़े प्रबंध