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CM योगी का कानपुर दौरा आज, लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन; जानें कौन से रास्ते खुले

CM योगी का कानपुर दौरा आज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिठूर दौरे पर रहेंगे. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने आ रहे मुख्यमंत्री की सुरक्षा और जाम से बचाव के लिए बिठूर व आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.

यह डायवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक बना रहेगा. मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बिठूर पहुंचकर पहले वाल्मीकि आश्रम जाएंगे फिर नानाराव पार्क में जनसभा को संबोधित कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देंगे. कार्यक्रम के कारण भारी गाड़ियों के रास्ते बदले गए हैं.