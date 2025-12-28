ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रैफिक अलर्ट; अब अवध चौराहे पर नहीं जा सकेंगे भारी वाहन, अंडरपास निर्माण के चलते रूट डायवर्ट

लखनऊ: अगर आप अवध चौराहे या कानपुर रोड की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. ​राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक अवध चौराहे बाराबिरवा पर कल यानी 29 दिसंबर से यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है.

अवध चौराहे पर अंडरपास निर्माण के दूसरे चरण फेज-2 का काम शुरू होने जा रहा है. इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने कानपुर रोड, आगरा एक्सप्रेस-वे और सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहनों के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है. ​यह व्यवस्था 29 दिसंबर से कार्य समाप्ति तक लागू रहेगी.

​शहर के अंदर आंतरिक डायवर्जन: बंगला बाजार चौराहे से कोई भी वाहन बाराबिरवा की ओर नहीं जा सकेगा. यह ट्रैफिक खजाना मार्केट और आशियाना चौराहा होकर निकलेगा. गीतापल्ली तिराहा से बाराबिरवा की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा. वाहन बंगला बाजार होकर जा सकेंगे. आजाद नगर तिराहा से आने वाले वाहन पकरी पुल से बाएं बंगला बाजार होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.