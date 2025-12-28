लखनऊ में ट्रैफिक अलर्ट; अब अवध चौराहे पर नहीं जा सकेंगे भारी वाहन, अंडरपास निर्माण के चलते रूट डायवर्ट
डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने कहा कि अवध चौराहे पर अंडरपास निर्माण के दूसरे चरण फेज-2 का काम शुरू होने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
December 28, 2025
लखनऊ: अगर आप अवध चौराहे या कानपुर रोड की ओर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक अवध चौराहे बाराबिरवा पर कल यानी 29 दिसंबर से यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है.
अवध चौराहे पर अंडरपास निर्माण के दूसरे चरण फेज-2 का काम शुरू होने जा रहा है. इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने कानपुर रोड, आगरा एक्सप्रेस-वे और सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहनों के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की सलाह दी है. यह व्यवस्था 29 दिसंबर से कार्य समाप्ति तक लागू रहेगी.
शहर के अंदर आंतरिक डायवर्जन: बंगला बाजार चौराहे से कोई भी वाहन बाराबिरवा की ओर नहीं जा सकेगा. यह ट्रैफिक खजाना मार्केट और आशियाना चौराहा होकर निकलेगा. गीतापल्ली तिराहा से बाराबिरवा की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा. वाहन बंगला बाजार होकर जा सकेंगे. आजाद नगर तिराहा से आने वाले वाहन पकरी पुल से बाएं बंगला बाजार होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
भारी वाहनों बस, ट्रक, टैंकर के लिए बाहरी डायवर्जन: कानपुर से आने वाले भारी वाहन डीजल टैंकर, डबल डेकर बसें दरोगा खेड़ा से किसान पथ की ओर मोड़ दिए जाएंगे. रोडवेज बसें शहीद पथ, रमाबाई और तेलीबाग होकर आ सकेंगी. एक्सप्रेस-वे से उतरने वाले भारी वाहन जीरो पॉइंट खुशहालगंज से किसान पथ की ओर जाएंगे.
शहर की ओर इनका प्रवेश वर्जित रहेगा: हरदोई, दुबग्गा और बुद्धेश्वर की ओर से आने वाले भारी वाहन तिकोनिया तिराहे से शकुंतला विश्वविद्यालय होते हुए खुशहालगंज मार्ग से किसान पथ की ओर डायवर्ट होंगे. सीतापुर से आने वाले भारी वाहनों को इंदौरा अंडरपास से यू-टर्न लेकर किसान पथ पर भेज दिया जाएगा.
इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन: डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक को मेडिकल इमरजेंसी (एम्बुलेंस आदि) की स्थिति में डायवर्जन मार्ग से दिक्कत आती है, तो वे तत्काल ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
