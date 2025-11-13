ETV Bharat / state

झारखंड स्थापना दिवस के दिन घर से निकलने से पहले चेक कर लें ट्रैफिक रूट, उठानी पड़ सकती है परेशानी!

रांची के ट्रैफिक रूट में बदलाव ( Etv bharat )

रांची: 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. यातायात व्यवस्था में बदलाव को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है.

बड़े वाहनों की नो एंट्री

15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस को लेकर जारी किए गए ट्रैफिक प्लान में शहर में 15 नवंबर को सुबह 8:00 से लेकर रात्रि के 10:00 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जबकि सुबह 9:00 बजे से लेकर रात्रि के 8:00 तक शहर में छोटे मालवाहक और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश और परिचालन दोनों वर्जित रहेगा. इस दौरान शहर में ई-रिक्शा का परिचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा.

15 नवंबर को रांची शहर की ओर आने वाली सड़कों से कार्यक्रम में भाग लेने वाले बड़े वाहनों को छोड़कर बाकी बड़े वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है. बड़े वाहनों को एक निश्चित स्थान तक ही एंट्री मिलेगी.



कहा तक आएंगे आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन

कांके से रांची आने वाले वाहन बोडै़या तक ही आएंगे.

चाईबासा, खूंटी से रांची आने वाले वाहन बिरसा चौक तक ही आ पाएंगे.

गुमला, सिमडेगा से रांची आने वाले वाहन कटहल मोड़ तक ही आ पाएंगे.

पलामू, लोहरदगा से आने वाले वाहन आईटीआई बस पड़ाव तक आ सकेंगे.

जमशेदपुर से रांची आने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक आ सकेंगे.

बूटी मोड़ की तरफ आने वाले वाहन बूटी मोड़ में ही पार्क होंगे.





निम्न वाहनों का शहर में प्रवेश एवं परिचालन पूर्ण रूप से वर्जित/बंद रहेगा

बड़े वाहनों की नो एंट्री का समय प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे रात्रि तक रहेगा.

दिनांक-15/16.11.2025 को समय 09:00 बजे पूर्वाह्न से रात्रि 08:00 तक शहर में छोटे मालवाहक/बड़े मालवाहक वाहन का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा.

दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात 09:00 बजे तक रांची शहर में ई-रिक्शा का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा.

वैसे मार्ग जहां पर (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों तथा आकस्मिक वाहनों को छोड़कर) सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित/बंद रहेगा.

दिनांक-15/16.11.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक बूटी मोड़ चौक से रिम्स चौक, रिम्स चौक से करमटोली चौक, करमटोली चौक से एसएसपी आवास चौक, एसएसपी आवास चौक से रणधीर वर्मा चौक तथा जेल चौक से करमटोली चौक और करमटोली चौक से टीआरआई मोड़ तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित/बंद रहेगा (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन/आकस्मिक वाहन को छोड़कर).

वैसे मार्ग जहां पर ऑटो/ ई-रिक्शा का परिचालन एवं प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा