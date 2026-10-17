हमीरपुर में बेतवा पुल पर स्टील प्लेट रखकर यातायात शुरू; बड़ी परेशानी से लोगों को मिली राहत
प्लेट के ऊपर से वाहन निकलने पर पहियों का सीधा दबाव कच्चे कंक्रीट पर नहीं पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:11 AM IST
हमीरपुर: कानपुर-सागर हाईवे स्थित बेतवा पुल पर एक्सपेंशन जॉइंट की मरम्मत की वजह से प्रभावित यातायात को देखते हुए शुक्रवार रात दोनों लेन खोल दी गईं. एक्सपेंशन जॉइंट पर लोहे की प्लेट रखकर दोनों लेन से यातायात शुरू करा दिया गया है. रूट डायवर्जन के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही से पुल के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग रहीं.
अधिकारियों ने बताया कि पुल के पिलर नंबर 10 का एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का काम पूरा हो चुका है. मरम्मत में इस्तेमाल एम-50 ग्रेड के रैपिड-सेटिंग कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने के लिए समय देना जरूरी था. ऐसे में कंक्रीट को वाहनों के सीधे दबाव से बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर स्टील प्लेट रखी गई.
जय बिल्डर्स के प्रबंधक गौरव आनंद ने बताया कि प्लेट के ऊपर से वाहन निकलने पर पहियों का सीधा दबाव कच्चे कंक्रीट पर नहीं पड़ेगा. यातायात व्यवस्था और प्लेटों की निगरानी के लिए कार्यदायी संस्था के दो ट्रैफिक मार्शल तैनात रहेंगे. त्योहारी सीजन में बेतवा पुल से रोजाना करीब 30 हजार छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही का दबाव है.
भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू होने के बावजूद ट्रक पुल तक पहुंच रहे हैं. एक लेन से दोनों तरफ का यातायात निकालने के कारण वाहनों को रोक-रोककर आगे बढ़ाया गया. इससे पुल के आसपास जाम की स्थिति बन रही. ललपुरा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में भारी वाहनों को रोका गया था.
खनन निरीक्षक उमाकांत ने टीम के साथ रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर वाहनों की जांच शुरू की. इस दौरान 100 से अधिक वाहनों की जांच की गई. ओवर लोडिंग और कागजात पूरे नहीं मिलने पर तीन वाहनों को पकड़कर कुछेछा पुलिस चौकी में खड़ा कराया गया. इन पर कुल 1.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.
यह भी पढे़ं: यूपी में महानवमी और दशहरे पर छुट्टी, योगी सरकार ने 19 को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश