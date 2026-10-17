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हमीरपुर में बेतवा पुल पर स्टील प्लेट रखकर यातायात शुरू; बड़ी परेशानी से लोगों को मिली राहत

हमीरपुर में बेतवा पुल पर स्टील प्लेट रखकर यातायात शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: कानपुर-सागर हाईवे स्थित बेतवा पुल पर एक्सपेंशन जॉइंट की मरम्मत की वजह से प्रभावित यातायात को देखते हुए शुक्रवार रात दोनों लेन खोल दी गईं. एक्सपेंशन जॉइंट पर लोहे की प्लेट रखकर दोनों लेन से यातायात शुरू करा दिया गया है. रूट डायवर्जन के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही से पुल के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग रहीं.

अधिकारियों ने बताया कि पुल के पिलर नंबर 10 का एक्सपेंशन जॉइंट बदलने का काम पूरा हो चुका है. मरम्मत में इस्तेमाल एम-50 ग्रेड के रैपिड-सेटिंग कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने के लिए समय देना जरूरी था. ऐसे में कंक्रीट को वाहनों के सीधे दबाव से बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर स्टील प्लेट रखी गई.