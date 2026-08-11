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चमोली तमकनाला आपदा: जोशीमठ-मलारी हाईवे खुला, 24 घंटे बाद यातायात बहाल

तमक नाले में आए जन सैलाब से बंद जोशीमठ-मलारी हाईवे 24 घंटे बाद खुल गया है. विभागों ने रिकॉर्ड समय के भीतर यातायात बहाल कराया.

Joshimath Malari Highway restored
जोशीमठ-मलारी हाईवे खुला (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:45 PM IST

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चमोली: नीती घाटी में तमक नाले में आए जन सैलाब से बंद जोशीमठ-मलारी हाईवे पर मंगलवार देर शाम तक यातायात के लिए खोल दिया गया. यह मार्ग भारत-चीन सीमा से सटा हुआ है. 10 अगस्त सोमवार की शाम तमक नाले में अचानक आए तेज जल प्रवाह के कारण हाईवे पर बना बैली ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे सीमा क्षेत्र की ओर आवाजाही रुक गई थी.

जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड समय में तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई मोटर मार्ग तैयार कर दिया है, जिसके बाद इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही सुचारु हो गई है. सीएम धामी ने भी जल्द से जल्द अस्थाई पुल बनाकर यातायात बहाल किए जाने के निर्देश दिए थे.

इधर, घटना के तुरंत बाद, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीमों ने मंगलवार 11 अगस्त सुबह से ही मार्ग को सुचारु करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया. बीआरओ के जवानों और मशीनरी ने सड़क पर आए मलबे और अन्य अवरोधों को हटाने के साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात बहाल किया. कड़ी मशक्कत के बाद तमक क्षेत्र में मंगलवार देर शाम तक वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी.

मार्ग खुलने से नीती घाटी के ग्रामीणों, सीमांत क्षेत्र में तैनात जवानों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, जल सैलाब से क्षतिग्रस्त हुए बैली ब्रिज के कारण क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं. प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं.

लापता व्यक्ति की तलाश जारी: उधर, तमक नाले में बैली ब्रिज बहने की घटना के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश में दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा. लापता व्यक्ति की तलाश के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सीमा सड़क संगठन की टीमें संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. प्रभावित क्षेत्र के आसपास नदी तट एवं संभावित स्थानों पर गहनता से तलाश की जा रही है.

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जोशीमठ मलारी हाईवे बहाल
CROWDS AT TAMAK DRAIN
तमक नाला बैली ब्रिज
TAMAK NALA BAILEY BRIDGE
JOSHIMATH MALARI HIGHWAY RESTORED

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