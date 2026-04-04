उत्तराखंड के इस गांव में 7 महीने बाद पहुंची बस, खुशी से झूमे लोग
आपदा के 7 माह बाद छेनागाड़ क्षेत्र में बस सेवार बहाल हो गई है. जिससे लोगों की आवाजाही में आसानी होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 4, 2026 at 8:33 AM IST
रुद्रप्रयाग: बसुकेदार तहसील के अंतर्गत छेनागाड़ क्षेत्र में आई भीषण आपदा के सात महीने बाद आखिरकार यातायात व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है. हरिद्वार से बसुकेदार-छेनागाड़ मोटर मार्ग पर हिमगिरि बस सेवा पुनः शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है. बीते दिनों लोगों ने भूख हड़ताल की थी. इस दौरान विधायक आशा नौटियाल के मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया था. अब बस सेवा की बहाली को उसी संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है.
28 अगस्त 2025 को छेनागाड़ क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा के बाद से इस मार्ग पर बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई थी. हरिद्वार से चलने वाली हिमगिरि और देहरादून से संचालित विश्वनाथ सेवा बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. पुनः शुरू हुई बस सेवा के तहत हिमगिरि बस सुबह 5 बजे हरिद्वार से रवाना होकर दोपहर 2 बजे अगस्त्यमुनि पहुंची और शाम 5 बजे छेनागाड़ से करीब एक किलोमीटर पहले पाट्यूं बाजार तक पहुंची. इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है.
स्थानीय समस्याओं को लेकर बीते महीने तालजामण के प्रधान दीनानाथ, जोला बड़ेथ की प्रधान दीपा देवी और पूर्व प्रधान शिवानंद नौटियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की थी. इस दौरान विधायक आशा नौटियाल के मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था. अब बस सेवा की बहाली को उसी संघर्ष का परिणाम माना जा रहा है.
सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह नेगी समेत स्थानीय लोगों ने बस सेवा शुरू होने पर खुशी जताते हुए मांग की है कि इस बस को छेनागाड़ से आगे तालजामण तक संचालित किया जाए. साथ ही देहरादून से चलने वाली विश्वनाथ बस सेवा को भी पूर्व की भांति जल्द शुरू करने की मांग उठ रही है. विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी.
गौर हो कि उत्तराखंड में हर साल आपदा कई हाईवे और संपर्क मार्गों का नामोनिशान मिटा देती है. मार्ग को दुरुस्त करने में कई महीनों का समय लग जाता है. जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही लोगों को आए दिन मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता है.
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