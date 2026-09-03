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BRICS 2026: रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 22 स्थानों पर रहेगा डायवर्जन

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपना मार्ग तय करें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 8:40 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले BRICS समिट को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आज को मोटरकेड रिहर्सल करेगी. इसके चलते आज शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही की व्यवस्था रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना मार्ग तय करें और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करें.

पुलिस के मुताबिक, सुबह 10:30 बजे निर्धारित 12 स्थानों से मोटरकेड भारत मंडपम के लिए रवाना हुए. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम से इन स्थानों की ओर वापसी का अभ्यास किया गया. इस दौरान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कुल 22 डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए, ताकि मोटरकेड की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके. साथ ही आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया.

मोटरकेड रिहर्सल भारत मंडपम, प्रगति मैदान में होने वाले BRICS समिट की सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, रिहर्सल के दौरान 22 डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं. वहीं, 35 से अधिक प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. पुलिस का प्रयास रहेगा कि मोटरकेड की आवाजाही के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो.

प्रभावित होने वाले प्रमुख मार्गों

सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, टीज जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्य मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंभा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, पंचशील मार्ग, केजी मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग शामिल हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि रिहर्सल के दौरान इन मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचें. जरूरी यात्रा करने वाले लोग पहले से वैकल्पिक मार्ग की जानकारी लें और संभव हो तो मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है.

22 स्थानों पर डायवर्जन
ट्रैफिक व्यवस्था के तहत डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग-आउटर सर्किल, जनपथ-कॉनॉट प्लेस, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट, वंदे मातरम मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग और धौला कुआं समेत कई स्थानों पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाले वाहनों को प्राथमिकता के साथ रास्ता दिया जाएगा. मोटरकेड रिहर्सल का उद्देश्य समिट के दौरान वीवीआईपी आवाजाही के लिए तैयार किए गए मार्गों, डायवर्जन व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना है. BRICS समिट के दौरान विदेशी मेहमानों और प्रतिनिधियों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात योजना तैयार की है. तीन सितंबर का रिहर्सल इसी तैयारी की महत्वपूर्ण कड़ी है.

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक (जोन-II) दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि,

BRICS समिट के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय कर रही है. उन्होंने कहा कि संयुक्त मोटरकेड रिहर्सल का उद्देश्य समिट के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटरकेड की सुरक्षित आवाजाही के साथ आम नागरिकों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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