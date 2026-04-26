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EXPLAINER : क्यों जाम में जकड़ गई राजधानी ? अतिक्रमण सियासत अधूरी प्लानिंग और यह रहा "मास्टर प्लान"

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से जूझ रही है.

TRAFFIC PROBLEM IN RAIPUR
रायपुर ट्रैफिक समस्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 26, 2026 at 8:46 PM IST

6 Min Read
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रायपुर: राजधानी रायपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर रोजाना लगने वाले जाम ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है. अतिक्रमण सकरी सड़कें और तेजी से बढ़ती आबादी इस समस्या की बड़ी वजह मानी जा रही है. वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. नगर निगम ट्रैफिक पुलिस और जनप्रतिनिधियों के दावों के बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल के मास्टर प्लान से उम्मीदें जुड़ी है. ऐसे में समझना जरूरी है, कि आखिर रायपुर में ट्रैफिक संकट की असली वजह क्या है और समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

रायपुर में ट्रैफिक जाम की असली वजह क्या है

रायपुर में ट्रैफिक समस्या का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण और अव्यवस्थित शहरी विस्तार है. शहर की कई प्रमुख सड़कों पर ठेले गुमटी और अवैध कब्जा ने रास्ते को सकरा कर दिया है. इसके साथ ही शहर की आबादी 20 से 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है. लेकिन सड़कें अब भी पुराने ढांचे के अनुसार ही है. शहर भले ही 15 किलोमीटर तक फैल चुका हो, लेकिन मुख्य यातायात का दबाव अभी 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही केंद्रित है, जिससे जाम की स्थिति बनती है.

रायपुर ट्रैफिक समस्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल ?

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का आरोप है, कि नगर निगम राजधानी की व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहा है. उनका कहना है, कि चुनाव के दौरान किए गए वादे जैसे महिलाओं को 25% टैक्स में छूट और तत्यापारा सड़क चौड़ीकरण अब तक पूरे नहीं हुए हैं. वह यह भी सवाल उठाते हैं कि जब सड़क चौड़ी ही नहीं हुई, तो वहां फ्लाईओवर बनाने की बात कैसे की जा रही है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी मतभेद नजर आ रहा है.

ट्रैफिक सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए

विपक्ष की ओर से ट्रैफिक सुधार के लिए कुछ अहम सुझाव भी सामने आए हैं. इनमें सुंदर नगर टर्निंग पॉइंट पर ओवर ब्रिज, तत्यापारा सड़क का चौड़ीकरण और भटगांव रोड का विस्तार शामिल है. उनका मानना है कि चरणबद्ध योजना और ठोस प्लानिंग से ही इस समस्या का समाधान संभव है.

महापौर निगम क्या कह रहे

वही महापौर मीनल चौबे का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी है. लेकिन नगर निगम भी इसमें सहयोग कर रहा है. निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और फुटकर व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है. महापौर के मुताबिक हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना है, ताकि मुख्य सड़कों से व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके और ट्रैफिक दबाव कम हो

फ्लाईओवर बनाम सड़क चौड़ीकरण विवाद क्या है

तात्यापारा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण करने के बजाय फ्लाईओवर बनाने की योजना को लेकर विवाद है. विपक्ष इसे वादा खिलाफी बता रहा है जबकि महापौर का कहना है कि तकनीकी आधार पर निर्णय लिया जाएगा और जनता के हित को प्राथमिकता दी जाएगी.

कार्रवाई क्यों बन जाती है विवाद का कारण

निगम का कहना है कि जब अतिक्रमण या अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती की जाती है, तो विरोध भी होता है. कई बार इसे गरीबों के खिलाफ कार्रवाई बताया जाता है. हालांकि प्रशासन का तर्क है कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए सख्ती जरूरी है.

निगम आयुक्त का दावा, लगातार अभियान है जारी

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र मालवीय रोड, केके रोड, एमजी रोड में लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा की यातायात विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की जा रही है और जहां भी जरूरत होती है, तुरंत कदम उठाए जाते हैं.

अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई तेज

आयुक्त ने कहा कि बाजारों में अव्यवस्थित पार्किंग भी जाम की बड़ी वजह है. इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और शिकायत मिलने पर तुरंत कदम उठाए जाते हैं. आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

ई-चालान और मॉनिटरिंग से सख्ती बढ़ी

यातायात डीसीपी विवेक शुक्ला के अनुसार जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिक्रमण हटाने क्रेन तैनाती और ई-चालान जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, ताकि हटाए गए अतिक्रमण दोबारा न लग सके और व्यवस्था स्थाई रूप से सुधार सके.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का मास्टर प्लान क्या है

रायपुर में ट्रैफिक समस्या को देखते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 22 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक लेकर कई बड़े फैसले किए, इसमें रिंग रोड, सर्विस रोड चौड़ीकरण, शारदा चौक तत्यापारा रोड विस्तार, एमआर 41 एक्सप्रेसवे फेज 2, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और ग्रेट सेपरेट जैसे प्रोजेक्ट शामिल है.

क्या तय हुई समय सीमा

सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि

  • रिंग रोड सर्विस रोड का काम एक महीने में शुरू हो
  • NHAI एक सप्ताह में टेंडर जारी करें
  • अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू हो
  • 100 करोड़ की राशि का सही उपयोग हो
  • 2025-26 के सभी प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे किए जाएं

क्या रायपुर को मिलेगी जाम से राहत

रायपुर में ट्रैफिक समस्या कई कारण से जुड़ी हुई है. अतिक्रमण, बढ़ती आबादी, अधूरी सड़के और कमजोर प्लानिंग. फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई, सियासी दबाव और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है. अब देखना यह होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या राजधानीवासियों को रोजाना के जाम से राहत मिल पाती है.

रायपुर का ट्रैफिक संकट केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि शहर विकास की बड़ी चुनौती है. जब तक अतिक्रमण हटाने, सड़क विस्तार और व्यवस्थित प्लानिंग पर एक साथ काम नहीं होगा, तब तक समस्या का स्थाई समाधान मुश्किल है. फिलहाल मास्टर प्लान उम्मीद जरूर जगा रहा है, लेकिन असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन की होगी.

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