ETV Bharat / state

रांची में हादसों पर ब्रेक लगाने की कवायद: ग्रामीण इलाकों में बनेगा ट्रैफिक पोस्ट, पुलिस की होगी तैनाती

रांचीः राजधानी रांची में शहरी क्षेत्र से अधिक ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसे हो रहे हैं. वहीं शहर का फैलाव ग्रामीण इलाकों तक बढ़ने की वजह से जाम की समस्या भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है. ऐसे में हादसों और सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक पोस्ट बनाया जाएगा. इसके लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया है.

रांची शहर के आसपास इलाकों में हादसों और जाम की समस्या से निजात दिलाने की कवायद शुरू कर दी गई है. इसके लिए शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा. इस ट्रैफिक पोस्ट में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी. ट्रैफिक विभाग की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. ट्रैफिक पोस्ट बनने से लोगों को जाम और अव्यवस्थित यातायात से राहत मिल सकेगी. आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा कार्यालय की रिपोर्ट में भी यह बातें निकल कर सामने आई थी कि शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसे और जाम की समस्या अधिक आ रही है. इसे लेकर एक रिपोर्ट रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दी गई थी.

सामने आए डराने वाले आंकड़े

साल 2025 में केवल राजधानी रांची में 527 लोग सड़क हादसों की वजह से बेमौत मारे गए. रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट्स और सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के जनवरी महीने से लेकर दिसंबर तक राजधानी रांची में 791 सड़क हादसे सामने आए हैं. जिनमें 527 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 413 लोग सड़क हादसों में घायल हुए. जो घायल हुए उनमें से कई जीवन भर के लिए अपाहिज भी हो गए. आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा हादसे रांची के रूरल एरिया स्थित रिंग रोड पर हुए हैं.

पैदल चलने वाले भी हुए हादसे का शिकार

रांची के ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की भी हादसों में जान जा रही है. आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में साइकिल सवार लोगों की मौत का आंकड़ा 2% था, जबकि दोपहिया वाहनों में चलने वाले लोगों की मौत का प्रतिशत 28 था, वहीं ऑटो रिक्शा का 4% , टैक्सी और दूसरी तरह के वाहनों से चलने वालों का प्रतिशत 15 था.

एसएसपी ने तैयार किया प्लान

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसे और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ एसएसपी राकेश रंजन ने बैठक की. एसएसपी ने विभाग को निर्देश दिया है कि ट्रैफिक पोस्ट के लिए चिन्हित किए गए स्थलों का जायजा लें और इसकी रिपोर्ट सौंपे, ताकि पोस्ट निर्माण की दिशा में काम किया जा सके. एसएसपी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रात में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे. ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए उनकी ड्यूटी का समय बढ़ाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जाम होने पर तुरंत उसे क्लियर किया जा सके.

आधा दर्जन स्थलों का किया गया चयन

ट्रैफिक विभाग द्वारा रांची के आसपास ऐसे करीब आधा दर्जन स्थलों का चयन किया गया है, जहां आए दिन जाम और सड़क हादसे सामने आते हैं. इनमें से नामकुम चौक, कांके पोस्ट ऑफिस, कांके ब्लॉक चौक, बुकरू, बीआईटी के नेवरी चौक, रातू के कांठीटांड़ और बोड़िया चौक शामिल है. इन स्थलों पर ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा. इनमें मुख्य सड़कों, बाजार क्षेत्रों और शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों को प्राथमिकता दी गई है. इन स्थानों पर ट्रैफिक पोस्ट स्थापित कर निगरानी को मजबूत किया जाएगा.