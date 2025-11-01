ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 3E Model पर काम करेगी ट्रैफिक पुलिस, 50 लाख लोगों को करेंगे जागरूक

रोड इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने की कवायद: गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है. ऐसे स्थान का भी सर्वे किया जा रहा है जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं. सर्वे करने के पश्चात ट्रैफिक पुलिस द्वारा पता लगाया जाएगा कि हादसों का क्या कुछ कारण रहा. इसके बाद ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने और रोड इंजीनियरिंग को बेहतर बनाने की कवायद की जाएगी.

लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान: गाजियाबाद पुलिस अब स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले स्थान पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सड़क सुरक्षा पर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी. लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरे के बारे में बताया जाएगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर "3E मॉडल" यानी Education (जागरूकता), Engineering (रोड इंजीनियरिंग) और Enforcement (प्रवर्तन/कार्यवाही), पर काम करेगी. गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी महीने गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी शुरुआत होने जा रही है. ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना और बेहतर रोड इंजीनियरिंग कारगर साबित हो सकते हैं.

वाहन चालकों को नोटिस भेज चालान जमा करने की कार्रवाई : गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान तो काटे जा रहे हैं. इसके बाद भी लोग चालान की राशि जमा नहीं कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे 41000 वाहन चालकों को चिन्हित किया गया है, जिनके पांच या उससे अधिक चालान है. वाहन चालकों को नोटिस भेज चालान जमा करने की कार्रवाई की जा रही है. चलन न जमा करने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस द्वारा परिवहन विभाग को संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित करने के लिए भी लिखा जा रहा है.

गाजियाबाद में ट्रैफिक माह की शुरुआत: एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद के मुताबिक आज से गाजियाबाद में ट्रैफिक माह की शुरुआत हुई है. ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि सड़क हादसों को काम किया जा सके. यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस मुख्य रूप से 3E पर काम करेगी. 3E मतलब एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इन्फोर्समेंट विभिन्न स्कूलों, भीड़भाड़ वाले स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा. रोड इंजीनियरिंग को और बेहतर करने की कवायद की जाएगी. एनफोर्समेंट की कार्रवाई को भी और प्रभावी किया जाएगा.

एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, जिले में तकरीबन एक लाख छात्रों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा और छात्रों को बताया जाएगा कि वह ट्रैफिक नियमों के बारे में अपने घर परिवार और समाज में जाकर लोगों को जागरूक करें. हमें उम्मीद है कि ट्रैफिक पुलिस का यह कदम बड़े स्तर पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में कारगर साबित होगा. ट्रैफिक माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण भी किया जाएग. जिले में अब हेलमेट न लगाने वालों की संख्या बेहद कम नजर आती है. हम सुनिश्चित करेंगे कि नवंबर के अंत तक गाजियाबाद में दो पहिया चलने वाला वाहन चालक और पीछे बैठा पैसेंजर हेलमेट जरूर लगाए.

नवंबर माह में 'यातायात माह': हर साल नवंबर माह को 'यातायात माह' के रूप में मनाया जाता है. 2025 के यातायात माह की शुरुआत नोएडा के सैक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित यातायात प्रबंधन संबंधित एक विचार गोष्ठी के साथ हुआ. इस विचार गोष्ठी में नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अधिकारियों RWA और AOA के मेंबर और सरकारी विभाग के रोड सेफ्टी से संबंधित लोगों ने भाग लिया. इसके बाद रैली के माध्यम से यातायात माह की शुभारंभ की गई. विचार गोष्ठी के बाद ज्वाइंट सीपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.



