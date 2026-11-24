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दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर्स कर रहे अपने सुरक्षा से खिलवाड़, ढाई साल में 101 मौतें, 214 घायल, अब होगा एक्शन

दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर्स कर रहे अपने सुरक्षा से खिलवाड़ ( VIDEO-ETV Bharat )

दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि देहरादून शहर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों की जान भी लगातार खतरे में है. पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में 91 चालकों की मौत हुई, जबकि 75 घायल हुए. वहीं पीछे बैठी 68 सवारियों की जान चली गई और 148 लोग घायल हुए. वर्ष 2025 में भी हादसों का सिलसिला जारी रहा. इस दौरान 45 दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई और 32 घायल हुए. वहीं पीछे बैठी 23 सवारियों की मौत हुई, जबकि 38 लोग घायल हुए. वर्ष 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई तक 10 चालकों की मौत और 28 घायल हुए हैं. वहीं पीछे बैठी 5 सवारियों की जान गई और 29 लोग घायल हुए हैं.

दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर्स कर रहे अपने सुरक्षा से खिलवाड़ (VIDEO-ETV Bharat) इन आंकड़ों से साफ है कि दोपहिया वाहन पर केवल चालक का हेलमेट पहनना पर्याप्त नहीं है. पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है. नियम अनुसार चालक के साथ पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यातायात पुलिस अब इस नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक हजार रुपए तक का चालान की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इससे पहले 2021 में भी देहरादून आरटीओ द्वारा इसे अनिवार्य करने का आदेश दिया गया था और हाल ही में सड़क हादसों और मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बाद पुलिस और प्रशासन ने इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए अभियान शुरू किया था. लेकिन कुछ महीने सख्ती करने के बाद दोपहिया वाहनों में पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट लगाना बंद कर दिया था.