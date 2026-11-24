दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर्स कर रहे अपने सुरक्षा से खिलवाड़, ढाई साल में 101 मौतें, 214 घायल, अब होगा एक्शन
देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 4:10 PM IST
देहरादून: सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठकर सफर करने वाले लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं. कई हादसों में चालक हेलमेट पहने होता है, लेकिन पीछे बैठी सवारी के सिर पर हेलमेट नहीं होने के कारण उसकी मौत हो जाती है. ऐसे में अब यातायात पुलिस पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्यता के नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि देहरादून शहर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों की जान भी लगातार खतरे में है. पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में 91 चालकों की मौत हुई, जबकि 75 घायल हुए. वहीं पीछे बैठी 68 सवारियों की जान चली गई और 148 लोग घायल हुए. वर्ष 2025 में भी हादसों का सिलसिला जारी रहा. इस दौरान 45 दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई और 32 घायल हुए. वहीं पीछे बैठी 23 सवारियों की मौत हुई, जबकि 38 लोग घायल हुए. वर्ष 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई तक 10 चालकों की मौत और 28 घायल हुए हैं. वहीं पीछे बैठी 5 सवारियों की जान गई और 29 लोग घायल हुए हैं.
इन आंकड़ों से साफ है कि दोपहिया वाहन पर केवल चालक का हेलमेट पहनना पर्याप्त नहीं है. पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है. नियम अनुसार चालक के साथ पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यातायात पुलिस अब इस नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक हजार रुपए तक का चालान की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
इससे पहले 2021 में भी देहरादून आरटीओ द्वारा इसे अनिवार्य करने का आदेश दिया गया था और हाल ही में सड़क हादसों और मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बाद पुलिस और प्रशासन ने इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए अभियान शुरू किया था. लेकिन कुछ महीने सख्ती करने के बाद दोपहिया वाहनों में पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट लगाना बंद कर दिया था.
खासकर उन लोगों को जागरूक किया जाएगा, जो परिवार के सदस्यों और बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाकर बिना हेलमेट सफर करते हैं. पुलिस की अपील है कि दोपहिया वाहन पर सफर करते समय चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों हेलमेट जरूर पहनें. क्योंकि हेलमेट केवल चालान से बचने का जरिया नहीं, बल्कि सड़क हादसे के दौरान जिंदगी बचाने वाला सबसे अहम सुरक्षा कवच है. अभी आमजनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद चलानी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
-जया बलूनी, एसपी ट्रैफिक-
सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल वाहन चलाने वाले की नहीं, बल्कि उस पर सफर करने वाले हर व्यक्ति की है. इसलिए दोपहिया वाहन पर निकलते समय खुद भी हेलमेट पहनें और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट जरूर पहनाएं.
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