अलर्ट पर ट्रैफिक पुलिसः दुर्गा पूजा-दीपावली-छठ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान
आगामी त्योहारों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को लेकर रांची यातायात पुलिस का विशेष ट्रैफिक प्लान है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 7:23 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के साथ अक्टूबर में होने वाले भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैचों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. एसपी ट्रैफिक राकेश सिंह ने 21 सितंबर को गोंदा ट्रैफिक थाना का वार्षिक निरीक्षण कर अधिकारियों को इन आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
अक्टूबर में क्रिकेट मैच को लेकर विशेष तैयारी
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया की ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर अक्टूबर में आयोजित होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों को लेकर यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश दिया है. मैच के दौरान दर्शकों और वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए आवश्यक विचार-विमर्श कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने का प्लान तैयार किया गया है.
ब्लैक शीशे और मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई
ब्लैक शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ रैश ड्राइविंग और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर भी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश ट्रैफिक एसपी ने दिया है.
ओवरलोडिंग और नाबालिग ड्राइविंग पर भी नजर
वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में भी कार्रवाई होगी. ऑटो और टोटो चालकों को यूनिफॉर्म में वाहन चलाने का निर्देश दिया गया है. वाहनों की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर या गलत तरीके से नंबर लिखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
लेफ्ट फ्री और चौक-चौराहों पर जाम रोकने का निर्देश
ट्रैफिक पोस्ट के आसपास सड़क का लेफ्ट हिस्सा खाली रखने पर जोर दिया गया है. सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा करने और चौक-चौराहों पर ऑटो-टोटो लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम से समन्वय
सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए दुकानों और ठेलों को हटाने के लिए रांची नगर निगम की टीम के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात को सुचारु रखना है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया की क्रिकेट मैच और लगातार आने वाले त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का जोर पहले से बेहतर यातायात प्रबंधन पर है.
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