नए साल के जश्न में खलल न डाले 'जाम और जुर्म': दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, कनॉट प्लेस में बिन पास वाहनों की एंट्री रहेगी बैन
ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दो दिन पहले से ही मोर्चा खोल दिया है.
Published : December 30, 2025 at 9:51 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्लान तैयार कर लिया है. नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) पर हुड़दंगबाजी व हादसों को रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रहेगी. एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मोनिका भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत करें और सुरक्षित अपने घर पहुंचें.
'ड्रिंक एंड ड्राइव' पर जीरो टॉलरेंस
ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दो दिन पहले से ही मोर्चा खोल दिया है. मोनिका भारद्वाज के मुताबिक पिछले दो दिनों में ही 450 से ज्यादा चालान ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ काटे जा चुके हैं. 31 दिसंबर की रात को पूरी दिल्ली में विशेष एकीकृत चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. इसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ लोकल पुलिस और पीसीआर की टीमें मिलकर सड़कों पर हजारों की संख्या में विशेष नाके लगाएंगी. कनॉट प्लेस व इंडिया गेट पर कड़ा पहरा रहेगा.
कनॉट प्लेस में वाहनों की एंट्री को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं.
सीमित प्रवेश: कनॉट प्लेस के इनर, मिडल व आउटर सर्कल में केवल उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति होगी, जिनके पास वैध पास होंगे. ये पास मुख्य रूप से वहां स्थित होटलों व रेस्टोरेंट के मेहमानों के लिए जारी किए गए हैं.
डायवर्जन: मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड व गोल मार्केट जैसे इलाकों से ट्रैफिक को आवश्यकतानुसार डायवर्ट भी किया जाएगा.
इंडिया गेट: यहां पैदल चलने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग व पंडारा रोड जैसे पॉइंट्स पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी.
पार्किंग व क्रेन की मुस्तैदी
ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि इंडिया गेट व अन्य संवेदनशील इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था बहुत सीमित है. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही पार्किंग मिल सकेगी. यदि कोई सड़क किनारे अवैध तरीके से वाहन खड़ा करता है तो उसे क्रेन द्वारा उठाकर जब्त किया जाएगा, मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए 1000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी विशेष रूप से तैनात किए जाएंगे. भीड़ व स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है. एडिशनल सीपी ट्रैफिक मोनिका भारद्वाज ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे शराब का सेवन करते हैं तो खुद गाड़ी चलाने के बजाय कैब बुक करें या अपने साथ एक ऐसा ड्राइवर रखें जिसने नशा न किया हो.
मुख्य दिशा-निर्देश व अपील
ओवरस्पीडिंग और स्टंट: स्टंट बाइकिंग व लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर वीडियो कैमरों और इंटरसेप्टर के जरिए नजर रखी जाएगी.
सार्वजनिक सहयोग: पुलिस ने कहा है कि उनकी नजर हर संदिग्ध गतिविधि पर रहेगी. नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा को खतरे में न डालें.
समय का ध्यान: डायवर्जन और प्रतिबंध शाम से ही लागू हो जाएंगे, इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देख लें.
