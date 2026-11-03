दीपावली पर परकोटे में एंट्री-एग्जिट के अलग इंतजाम...जानिए कहां डायवर्जन और कहां नो व्हीकल जोन, देखें पूरा रूट चार्ट
दिवाली पर परकोटे में पैदलयात्रियों के लिए नो व्हीकल जोन, नो पार्किंग में वाहन खड़े किए तो कटेगा चालान. परकोटे से बाहर भी खास इंतजाम.
Published : November 3, 2026 at 5:44 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर पांच दिन के दीपोत्सव के स्वागत को तैयार है. त्यौहार पर परकोटे और शहर के अन्य इलाकों में भीड़ उमड़ेगी. ऐसे में जाम के हालत की संभावना देखते जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. दीपावली पर रोशनी और सजावट देखने आने वाले लोगों के लिए परकोटे में एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं. तीन अलग-अलग जगहों से एंट्री के साथ एग्जिट का अलग इंतजाम किया गया है. ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग को लेकर अलग इंतजामों के साथ ही नो व्हीकल जोन और पैदल पथ भी तय किए हैं.
परकोटे में बड़े वाहनों का प्रवेश भी चार दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है. यह व्यवस्था धनतेरस 6 नवंबर से गोवर्धन पूजा 9 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. नो पार्किंग जोन और मुख्य सड़क पर गलत जगह वाहन खड़े करने वालों पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएंगे. आमजन की सुविधा के लिए यातायात हेल्पलाइन 1095, 041-2565630, 0141-2561256 व वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764866972 चालू रहेगी. एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी.
यह होगी एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था
चांदपोल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट से एंट्री: जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया, चांदपोल से प्रवेश करने वाले हल्के वाहन चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़ पहुंचकर त्रिपोलिया रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से त्रिपोलिया टी पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट से रामनिवास बाग, मानप्रकाश स्लिप लेन से टोंक रोड और जेएलएन मार्ग होकर निकल सकेंगे. अजमेरी से आने वाले हल्के वाहन किशनपोल बाजार से दाहिनी तरफ चलते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर त्रिपोलिया बाजार रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से त्रिपोलिया टी पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट होकर निकलेंगे. सांगानेरी गेट से आने वाले वाहन जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट होकर निकलेंगे. घाटगेट से आने वाले हल्के वाहन घाटगेट बाजार, रामगंज चौपड़, से बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होकर निकलेंगे.
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इन जगहों पर प्रतिबंधित रहेगा यातायात: उन्होंने बताया, छोटी चौपड़ से संजय सर्किल आने वाला, छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट, छोटी चौपड़ से चौगान चौराहा, चौगान चौराहा से छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, न्यू गेट चौराहा से त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट, सुभाष चौक से बड़ी चौपड़, गुरुद्वारा मोड़ से मिनर्वा सर्किल, घाटगेट से मिनर्वा सर्किल, मिनर्वा सर्किल से एमडी रोड-धर्मसिंह सर्किल यातायात प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार यादगार से अजमेरी गेट, त्रिमूर्ति सर्किल से आरोग्य पथ तिराहा, आरोग्य पथ से रामनिवास बाग के भीतर, पृथ्वीराज टी पॉइंट से एसएमएस अस्पताल, अशोक टी पॉइंट से यादगार, सेंत जेवियर चौराहा से पांच बत्ती, न्यू कॉलोनी चौराहा से पांच बत्ती और एमआई रोड से गलियों में आने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा. मुख्य मार्गों से गलियों में जाने वाले वाहन ट्रैफिक फ्लो की उल्टी दिशा में चलेंगे.
आमेर जाने वाले यातायात के लिए ये इंतजाम: संजय सर्किल से ब्रह्मपुरी व आमेर जाने वाले हल्के वाहन सरोज सिनेमा माउन्ट रोड से रामगढ़ मोड़, जलमहल से आने वाले हल्के वाहन सुभाष चौक, चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होकर, जलेब चौक से दुपहिया वाहन नगर निगम की मोरी, जनानी ड्योढ़ी, सार्दुलसिंह की नाल, गणगौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे, लेकिन छोटी चौपड़ की तरफ नहीं आ सकेंगे. बड़ी चौपड़ से रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से आमेर वन वे से जोरावर सिंह गेट की तरफ वाहन जा सकेंगे. गोविंद मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग से आने वाले वाहन धर्मसिंह सर्किल, एमडी रोड, मिनर्वा सर्किल होते हुए सांगानेरी गेट से प्रवेश करेंगे.
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इन रूट्स का भी रखना होगा ध्यान: जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रवीण नायक ने बताया, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग, रामनिवास बाग के भीतर से वाहन आगे निकल सकेंगे. जवाहर लाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड से आने वाले हल्के वाहन नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, चौमू हाउस चौराहा, एमआई रोड, अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार में आ सकेंगे. अजमेर रोड और खासाकोठी की तरफ से वाहन भी एमआई रोड, अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार आएंगे. अजमेर रोड, खासाकोठी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड से आमेर व दिल्ली रोड की तरफ जाने वाले वाहन गोविंद मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बाईपास से निकलेंगे.
पैदल चलने वालों के लिए खास इंतजाम: त्यौहारी सीजन में अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े कर पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है. चांदपोल से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के दाहिनी तरफ लोग पैदल चलेंगे. छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकेंगे. बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ लोग पैदल चलेंगे. अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चलने की व्यवस्था होगी. सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकते हैं.
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों के लिए व्यवस्था: हल्के माल वाहक वाहन (साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी और पाइप व सरिए से भरे वाहन) परकोटा, संसारचन्द्र रोड, एमआई रोड, अशोक मार्ग, यादगार तिराहा, रामबाग चौराहा, एमडी रोड पर 6 नवंबर से 7 नवंबर को शाम चार बजे तक चल सकेंगे. उसके बाद इन पर प्रतिबंध रहेगा. 8 नवंबर से 9 नवंबर शाम 4 बजे तक तीन पहिए वाले हल्के मालवाहक वाहन चल सकेंगे. इसके बाद संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. परकोटा, संसारचन्द्र रोड, एमआई रोड, अशोक मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा, एमडी रोड पर ई रिक्शा, ई ऑटो व ऑटो रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित होगा. आमजन की सुविधा के लिए QR कोड वाले ई रिक्शा का संचालन होगा. पर्यटक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें 6 से 9 नवंबर तक सुबह 6 से रात 9 बजे तक परकोटे में नहीं चलेंगी.
गौरव टावर पर ऐसे होंगे इंतजाम: जवाहर सर्किल, जयपुरिया अस्पताल रोड से मालवीय नगर सेक्टर-10 जाने वाले वाहन फ्लाई ओवर के नीचे से रेलवे लाइन के पास होते हुए निकल सकेंगे. सेक्टर-10, मालवीय नगर से आने वाला ट्रैफिक पूर्णिमा रोड से फ्लाई ओवर के दोनों तरफ से जेएलएन मार्ग पर जा सकेगा. जेएलएन मार्ग (फ्लाई ओवर के ऊपर से) गौरव टावर के सामने से होते हुए ट्रैफिक निकल सकेगा. सेक्टर दस से गौरव टावर के सामने से जेएलएन मार्ग की तरफ वाहन आने पर प्रतिबंध रहेगा. जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के सामने, क्रिस्टल कोर्ट मॉल के सामने, गौरव टावर व जीटी मॉल के बीच वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे से गौरव टावर की तरफ आने वाला ट्रैफिक बंद रहेगा. मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहन पार्क नहीं होंगे.
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राजापार्क में ये होंगे इंतजाम: ट्रैफिक डीसीपी के अनुसार, गोविंद मार्ग से परनामी मंदिर चौराहा होकर आर्य समाज रोड, पंचवटी सर्किल की तरफ यातायात का संचालन होगा. पंचवटी सर्किल से आर्य समाज रोड होकर परनामी मंदिर चौराहा से गोविंद मार्ग की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. शिवानंद मार्ग और गुरुनानकपुर रोड से यातायात परनामी मंदिर चौराहा, गोविंद मार्ग की तरफ नहीं जा सकेगा. व्यास मार्ग से एलबीएस मार्ग पर यातायात नहीं जा सकेगा. गोविंद मार्ग से रमाडा होटल के पास वाली गली से पंचवटी सर्किल की तरफ वाहन जा सकेंगे. पंचवटी सर्किल से रमाडा होटल के पास वाली गली से गोविंद मार्ग की तरफ वाहन नहीं आ सकेंगे. मुख्य मार्गों पर बाईं तरफ चौपहिया वाहन और दाहिनी तरफ दुपहिया वाहनों की प्रायोगिक पार्किंग की व्यवस्था होगी.
वैशाली नगर और मानसरोवर में ये होंगे इंतजाम: वैशाली नगर, आम्रपाली बाजार में रोशनी देखने आने वाले लोग अपने वाहन अमर जैन अस्पताल (वैशाली नगर), नेशनल हैंडलूम के पास जेडीए पार्किंग और गांधी पथ पर यादव फार्म की खाली जमीन पर पार्क कर सकेंगे. मानसरोवर में मिनी बस और लो फ्लोर बसों को भृगु पथ, एसएफएस चौराहा से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने परकोटे में आने वाले लोगों से मेट्रो सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है.
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यहां कर सकते हैं वाहन पार्क
- झोटवाड़ा, रेलवे स्टेशन से आने वाले वाहन चांदपोल अनाज मंडी और मेट्रो स्टेशन पार्किंग में खड़े होंगे
- माउंट रोड, ब्रह्मपुरी, चौगान की तरफ से आने वाले वाहन चौगान स्टेडियम के अंदर खड़े होंगे
- सीकर रोड, अजमेर रोड, मानसरोवर से टोंक रोड होकर आने वाले वाहन रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे
- टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, गोविंद मार्ग से आने वाले वाहन भी रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे
- परकोटे के निवासी अपनी गाड़ियां 6 से 9 नवंबर तक जेडीए पार्किंग, रामलीला मैदान में पार्क कर सकेंगे
- यातायात पुलिस ने QR कोड जारी किया है. जिसे स्कैन कर पार्किंग की उपलब्धता और ट्रैफिक की स्थिति जानी जा सकेगी
ये होंगे नो व्हीकल जोन
- रामनिवास बाग चौराहा से सांगानेरी गेट के बीच (भूमिगत पार्किंग को छोड़कर)
- यादगार तिराहा से रामनिवास बाग चौराहा के बीच एक तरफ.
- बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, संजय बाजार भी नो व्हीकल जोन होंगे.
- बांदरवाल गेट से बड़ी चौपड़ के बीच, छोटी चौपड़ से सार्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार भी नो व्हीकल जोन.
- घोड़ा सर्किल से एमजीडी गेट, रामनिवास बाग तक भी नो व्हीकल जोन रहेगा.
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ये होंगे नो पार्किंग जोन
- जोहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता में मुख्य रास्तों पर पार्किंग निषेध रहेगी.
- किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, एमआई रोड, अशोक मार्ग पर मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े नहीं होंगे.
- टोंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भगवानदास रोड, पृथ्वीराज रोड पर भी मुख्य सड़क पर पार्किंग निषेध.
- इसके साथ ही संसार चंद्र रोड पर भी मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.
- नो पार्किंग और मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े करने पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर चालान काटे जाएंगे.
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