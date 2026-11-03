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दीपावली पर परकोटे में एंट्री-एग्जिट के अलग इंतजाम...जानिए कहां डायवर्जन और कहां नो व्हीकल जोन, देखें पूरा रूट चार्ट

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर पांच दिन के दीपोत्सव के स्वागत को तैयार है. त्यौहार पर परकोटे और शहर के अन्य इलाकों में भीड़ उमड़ेगी. ऐसे में जाम के हालत की संभावना देखते जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. दीपावली पर रोशनी और सजावट देखने आने वाले लोगों के लिए परकोटे में एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं. तीन अलग-अलग जगहों से एंट्री के साथ एग्जिट का अलग इंतजाम किया गया है. ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग को लेकर अलग इंतजामों के साथ ही नो व्हीकल जोन और पैदल पथ भी तय किए हैं.

परकोटे में बड़े वाहनों का प्रवेश भी चार दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है. यह व्यवस्था धनतेरस 6 नवंबर से गोवर्धन पूजा 9 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. नो पार्किंग जोन और मुख्य सड़क पर गलत जगह वाहन खड़े करने वालों पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएंगे. आमजन की सुविधा के लिए यातायात हेल्पलाइन 1095, 041-2565630, 0141-2561256 व वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764866972 चालू रहेगी. एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी.

यह होगी एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था

चांदपोल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट से एंट्री: जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया, चांदपोल से प्रवेश करने वाले हल्के वाहन चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़ पहुंचकर त्रिपोलिया रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से त्रिपोलिया टी पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट से रामनिवास बाग, मानप्रकाश स्लिप लेन से टोंक रोड और जेएलएन मार्ग होकर निकल सकेंगे. अजमेरी से आने वाले हल्के वाहन किशनपोल बाजार से दाहिनी तरफ चलते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर त्रिपोलिया बाजार रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से त्रिपोलिया टी पॉइंट, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट होकर निकलेंगे. सांगानेरी गेट से आने वाले वाहन जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट होकर निकलेंगे. घाटगेट से आने वाले हल्के वाहन घाटगेट बाजार, रामगंज चौपड़, से बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होकर निकलेंगे.

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इन जगहों पर प्रतिबंधित रहेगा यातायात: उन्होंने बताया, छोटी चौपड़ से संजय सर्किल आने वाला, छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट, छोटी चौपड़ से चौगान चौराहा, चौगान चौराहा से छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, न्यू गेट चौराहा से त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट, सुभाष चौक से बड़ी चौपड़, गुरुद्वारा मोड़ से मिनर्वा सर्किल, घाटगेट से मिनर्वा सर्किल, मिनर्वा सर्किल से एमडी रोड-धर्मसिंह सर्किल यातायात प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार यादगार से अजमेरी गेट, त्रिमूर्ति सर्किल से आरोग्य पथ तिराहा, आरोग्य पथ से रामनिवास बाग के भीतर, पृथ्वीराज टी पॉइंट से एसएमएस अस्पताल, अशोक टी पॉइंट से यादगार, सेंत जेवियर चौराहा से पांच बत्ती, न्यू कॉलोनी चौराहा से पांच बत्ती और एमआई रोड से गलियों में आने वाला यातायात प्रतिबंधित रहेगा. मुख्य मार्गों से गलियों में जाने वाले वाहन ट्रैफिक फ्लो की उल्टी दिशा में चलेंगे.

आमेर जाने वाले यातायात के लिए ये इंतजाम: संजय सर्किल से ब्रह्मपुरी व आमेर जाने वाले हल्के वाहन सरोज सिनेमा माउन्ट रोड से रामगढ़ मोड़, जलमहल से आने वाले हल्के वाहन सुभाष चौक, चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड, रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता होकर, जलेब चौक से दुपहिया वाहन नगर निगम की मोरी, जनानी ड्योढ़ी, सार्दुलसिंह की नाल, गणगौरी बाजार की तरफ जा सकेंगे, लेकिन छोटी चौपड़ की तरफ नहीं आ सकेंगे. बड़ी चौपड़ से रोड मीडियन के दाहिनी तरफ से आमेर वन वे से जोरावर सिंह गेट की तरफ वाहन जा सकेंगे. गोविंद मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग से आने वाले वाहन धर्मसिंह सर्किल, एमडी रोड, मिनर्वा सर्किल होते हुए सांगानेरी गेट से प्रवेश करेंगे.

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इन रूट्स का भी रखना होगा ध्यान: जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रवीण नायक ने बताया, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग, रामनिवास बाग के भीतर से वाहन आगे निकल सकेंगे. जवाहर लाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड से आने वाले हल्के वाहन नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, चौमू हाउस चौराहा, एमआई रोड, अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार में आ सकेंगे. अजमेर रोड और खासाकोठी की तरफ से वाहन भी एमआई रोड, अजमेरी गेट से किशनपोल बाजार आएंगे. अजमेर रोड, खासाकोठी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग और टोंक रोड से आमेर व दिल्ली रोड की तरफ जाने वाले वाहन गोविंद मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली बाईपास से निकलेंगे.

पैदल चलने वालों के लिए खास इंतजाम: त्यौहारी सीजन में अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े कर पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है. चांदपोल से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के दाहिनी तरफ लोग पैदल चलेंगे. छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकेंगे. बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ लोग पैदल चलेंगे. अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चलने की व्यवस्था होगी. सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकते हैं.

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों के लिए व्यवस्था: हल्के माल वाहक वाहन (साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी और पाइप व सरिए से भरे वाहन) परकोटा, संसारचन्द्र रोड, एमआई रोड, अशोक मार्ग, यादगार तिराहा, रामबाग चौराहा, एमडी रोड पर 6 नवंबर से 7 नवंबर को शाम चार बजे तक चल सकेंगे. उसके बाद इन पर प्रतिबंध रहेगा. 8 नवंबर से 9 नवंबर शाम 4 बजे तक तीन पहिए वाले हल्के मालवाहक वाहन चल सकेंगे. इसके बाद संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. परकोटा, संसारचन्द्र रोड, एमआई रोड, अशोक मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा, एमडी रोड पर ई रिक्शा, ई ऑटो व ऑटो रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित होगा. आमजन की सुविधा के लिए QR कोड वाले ई रिक्शा का संचालन होगा. पर्यटक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें 6 से 9 नवंबर तक सुबह 6 से रात 9 बजे तक परकोटे में नहीं चलेंगी.