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Durga Puja 2026: रांची का ट्रैफिक प्लान तैयार, 144 स्थानों पर ड्रॉप गेट-बैरियर, भारी वाहनों की नो-एंट्री

रांची यातायात पुलिस ( Etv Bharat )

रांचीः दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है.

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि शहर में जाम की समस्या से निपटने और श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने के लिए 144 चिह्नित स्थानों पर ड्रॉप गेट और बैरियर लगाए गए है.