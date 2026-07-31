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नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, जिले के आठ मार्गों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम

नई दिल्‍ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर से हो कर गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के 8 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत मे डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया. उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद और दिल्ली ट्रैफिक विभाग, सिविल पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया. कई दौर कि बैठके भी हुई हैं.

भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ट्रैफिक विभाग से 3 ACP, 8 TI (यातायात निरीक्षक) और 325 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व TSI की ड्यूटी लगाई गई है. कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए निकाला जा रहा है. भारी वाहनों के मूवमेंट को इन कांवड़ रूट पर प्रतिबंधित किया गया है और ईस्टर्न पेरिफेरल से कराया जा रहा है.

इसके अलावा दिल्ली के ईस्ट और साउथ-ईस्ट जिलों के DCP ट्रैफिक से भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी से और कुछ जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जायेगी.