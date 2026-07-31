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नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, जिले के आठ मार्गों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम

गौतमबुद्ध नगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 5:32 PM IST

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नई दिल्‍ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर से हो कर गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के 8 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत मे डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया. उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद और दिल्ली ट्रैफिक विभाग, सिविल पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया. कई दौर कि बैठके भी हुई हैं.

भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ट्रैफिक विभाग से 3 ACP, 8 TI (यातायात निरीक्षक) और 325 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व TSI की ड्यूटी लगाई गई है. कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए निकाला जा रहा है. भारी वाहनों के मूवमेंट को इन कांवड़ रूट पर प्रतिबंधित किया गया है और ईस्टर्न पेरिफेरल से कराया जा रहा है.

इसके अलावा दिल्ली के ईस्ट और साउथ-ईस्ट जिलों के DCP ट्रैफिक से भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी से और कुछ जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की जायेगी.

डीसीपी ट्रैफिक अभय मिश्रा ने बताया कि पैदल कांवड़ियों के लिए चिल्‍ला बॉर्डर से ओखला बर्ड सेंचुरी, कालिंदी कुंज और लाल कुआं से दादरी, तिलपता होते हुए विशेष मार्ग तय किए गए हैं. आम जनता की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ताकि किसी भी परेशानी पर तत्काल मदद दी जा सके. ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि इस समन्वय और डायवर्जन प्लान से शिवभक्तों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी

उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से कांवड़ लेकर श्रद्धालु निकलेंगे उन रास्तों पर विशेष नजर रखी जाएगी. उनके निकलते समय अल्प समय से लिए ट्रैफिक को पुलिस कर्मियों द्वारा रोका जाएगा. बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर उचित रणनीति बनाई गई हैं, जिसमें दिल्ली का कालिंदीकुंज और मयूर व‍िहार का क्षेत्र है.

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