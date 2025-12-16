'दम घुट रहा है...', दिल्ली में जहरीली हवा से जूझते ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जानिए विंटर सेफ्टी प्लान कैसे बना सहारा
बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष विंटर सेफ्टी प्लान लागू किया है.
Published : December 16, 2025 at 5:02 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण व घने कोहरे की चपेट में है. ऐसे हालात में भी सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा जोखिम झेल रहे हैं, जो रोजाना 12 घंटे तक व्यस्त चौराहों व बॉर्डर प्वाइंट्स पर ड्यूटी कर रहे हैं. धूल से उठने वाले पीएम-10 व वाहनों के धुएं से निकलने वाले पीएम-2.5 कण सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें चिकित्सक फेफड़ों, दिल, आंखों व दिमाग के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं. यहां तक की दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 500 से अधिक पहुंच गया है. ऐसे में चिकित्सक लोगों को बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं.
दिल्ली में रोजाना करीब 6000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजधानी के विभिन्न चौराहों, बॉर्डर प्वाइंट्स व मुख्य सड़कों पर तैनात रहते हैं. उनका काम सिर्फ जाम को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि प्रतिबंधित वाहनों की एंट्री रोकना, ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करना भी होता है. यह पूरी जिम्मेदारी उन्हें भीषण प्रदूषण के बीच निभानी पड़ती है, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है. ऐसे में पुलिसकर्मी प्रदूषण से खुद को बचाते हुए ड्यूटी करते हैं.
ग्राउंड से सच्चाईः
ईटीवी भारत की टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बातचीत की. गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) मुनीम सिंह बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है. प्रदूषण से बचने के लिए वे लगातार मास्क पहनकर ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार नाक में चुभन, सांस लेने में दिक्कत व घुटन महसूस होती है. उनका कहना है कि इन सब मुश्किलों के बावजूद वे प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए डटे रहते हैं, जिससे प्रदूषण और न बढ़े.
हेड कांस्टेबल सोबेंद्र के मुताबिक, उनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहती है. वे मास्क पहनकर पूरी सावधानी के साथ ड्यूटी करते हैं. उनका कहना है कि विभाग की ओर से मास्क व जरूरी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. इससे वे खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं.
''प्रदूषण से गले व सांस की दिक्कत से बचने के लिए वे लगातार मास्क पहनते हैं. अपने पास अदरक रखते हैं. जरूरत पड़ने पर उसका सेवन करते हैं. घर पहुंचकर गर्म खाना, पानी पीना व नमक के पानी से गरारे करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.''- संजय, हेड कांस्टेबल
चिकित्सकों की चेतावनी
न्यूरो सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि यह मौसम सभी के लिए कष्टदायक है, लेकिन सड़क पर लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रोफेशनल हाजर्ड के चलते ज्यादा प्रभावित होते हैं. प्रदूषण सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है. इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है. साथ ही दिल को ज्यादा पंप करना पड़ता है. इसका असर उच्च रक्तचाप, ब्रेन ब्लीडिंग व अचानक होने वाली गंभीर घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है. उनका कहना है कि ऐसे कर्मियों को ज्यादा प्रदूषित इलाकों में लंबे समय तक तैनात नहीं किया जाना चाहिए. समय-समय पर उनकी ड्यूटट कम प्रदूषित वाले स्थानों पर भी करनी चाहिए. एन-95 या एन-92 जैसे हाई-क्वालिटी मास्क व अन्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए.
विंटर सेफ्टी प्लान
बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष विंटर सेफ्टी प्लान लागू किया है. इसके तहत हाई-क्वालिटी एयर-फिल्टर मास्क, सर्दियों के लिए विशेष गियर और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है. अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर लंबे समय तक खड़े रहने वाले जवान सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.
बता दें कि जहरीली हवा व घने कोहरे के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी न सिर्फ राजधानी की रफ्तार संभाल रहे हैं, बल्कि अपनी सेहत को दांव पर लगाकर प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी जंग भी लड़ रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली की हवा सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सड़कों पर तैनात इन जांबाज जवानों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है.
ये भी पढ़ें: