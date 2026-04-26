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दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का 'महा-अभियान', 3 घंटे में 11,800 के कटे चालान

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां है.

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का 'महा-अभियान'
दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का 'महा-अभियान' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 26, 2026 at 2:43 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी की सड़कों को सुरक्षित व सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध पार्किंग और गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया. पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. महज 3 घंटे तक चले इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,800 लोगों के चालान काटकर एक बड़ा संदेश दिया गया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त विजयांता गोयल आर्या के नेतृत्व में यह अभियान शनिवार को पूरी दिल्ली में एक साथ चलाया गया. पुलिस की रणनीति इस बार बेहद सख्त थी. शहर के सभी ट्रैफिक रेंज व जिलों में एक ही समय पर टीमें उतारी गईं, जिससे नियम तोड़ने वालों को भागने या बचने का मौका न मिल सके.

अवैध पार्किंग: 8,500 से अधिक वाहनों पर गाज

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां है. अभियान के दौरान गलत तरीके से वाहन पार्क करने वालों पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई. लाजपत नगर, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस व करोल बाग जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने विशेष मुस्तैदी दिखाई. फुटपाथ पर कब्जा जमाकर खड़े वाहनों व नो-पार्किंग जोन में लगी गाड़ियों को न सिर्फ चालान थमाया गया, बल्कि कई वाहनों को क्रेन की मदद से टो भी किया गया. सिर्फ 3 घंटों के भीतर 8,500 से अधिक लोगों को गलत पार्किंग के लिए दंडित किया गया.

''दंड देना पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है. पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वाहन हमेशा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें. शॉर्टकट के लिए कभी भी गलत दिशा में न चलें, ये यह आपकी और दूसरों की जान के लिए खतरा है. लेन अनुशासन का पालन करें और सर्विस लेन को बाधित न करें.''- विजयांता गोयल आर्या, एडिशनल कमिश्नर

रॉन्ग-साइड ड्राइविंग वालों की खैर नहीं

सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण गलत दिशा में गाड़ी चलाना है. दिल्ली पुलिस ने इस जानलेवा लापरवाही को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है. पुलिस ने उन ब्लैक स्पॉट्स और मुख्य सड़कों को चिन्हित किया था, जहां लोग शॉर्टकट के चक्कर में गलत दिशा से आते हैं. इस कार्रवाई में केवल कारें ही नहीं, बल्कि दोपहिया वाहन, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा व भारी व्यावसायिक वाहनों को भी घेरा गया. इस दौरान कुल 3,500 से अधिक चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है.

आगे भी चलेंगे सरप्राइज चेकिंग अभियान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आने वाले दिनों में इस तरह के विशेष अभियान जारी रहेंगे. पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों व डिजिटल रडार के जरिए भी ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर नजर रख रही है. ये अभियान दिल्ली को एक वैश्विक स्तर की यातायात व्यवस्था देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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