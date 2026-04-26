ETV Bharat / state

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का 'महा-अभियान', 3 घंटे में 11,800 के कटे चालान

नई दिल्ली: देश की राजधानी की सड़कों को सुरक्षित व सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है. ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध पार्किंग और गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया. पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. महज 3 घंटे तक चले इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,800 लोगों के चालान काटकर एक बड़ा संदेश दिया गया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त विजयांता गोयल आर्या के नेतृत्व में यह अभियान शनिवार को पूरी दिल्ली में एक साथ चलाया गया. पुलिस की रणनीति इस बार बेहद सख्त थी. शहर के सभी ट्रैफिक रेंज व जिलों में एक ही समय पर टीमें उतारी गईं, जिससे नियम तोड़ने वालों को भागने या बचने का मौका न मिल सके.

अवैध पार्किंग: 8,500 से अधिक वाहनों पर गाज

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां है. अभियान के दौरान गलत तरीके से वाहन पार्क करने वालों पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई. लाजपत नगर, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस व करोल बाग जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने विशेष मुस्तैदी दिखाई. फुटपाथ पर कब्जा जमाकर खड़े वाहनों व नो-पार्किंग जोन में लगी गाड़ियों को न सिर्फ चालान थमाया गया, बल्कि कई वाहनों को क्रेन की मदद से टो भी किया गया. सिर्फ 3 घंटों के भीतर 8,500 से अधिक लोगों को गलत पार्किंग के लिए दंडित किया गया.