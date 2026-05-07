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राजधानी में ओवरलोडेड यात्री वाहनों पर बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों गाड़ियों का कटा चालान

रांची में ओवरलोडेड यात्री वाहनों पर यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है.

Traffic Police Major action on Overloaded Passenger Vehicles in Ranchi
यात्री वाहनों की जांच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 10:48 PM IST

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रांचीः क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर उनकी जान खतरे में डालने वाले बस ऑटो और दूसरे यात्री वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है. गुरुवार को राजधानी रांची में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 111 वाहनों के चालान काटे गए.

एक दिन में 111 का चालान

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि प्रायः ऐसी शिकायत मिल रही थी कि रांची शहरी क्षेत्र में बस, ऑटो और टोटो वाहन चालक के द्वारा अपने वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर और क्षमता से अधिक सवारी बैठा कर वाहनों का परिचालन किया जा रहा है. इसकी सूचना मिलने पर ट्रैफिक जवानों को पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान में लगाया गया. गुरुवार को हुई चेकिंग अभियान में 111 ऐसे वाहन पाए गए जो क्षमता से अधिक यात्री लेकर अपने वाहनों को चला रहे थे. सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

छत में बैठा रखे थे यात्री, ऑटो की आगे की सीट में भी महिला

जांच के दौरान बड़ी भयावाह स्थिति देखने को मिली. बस के अंदर क्षमता से अधिक यात्री बिठाए ही गए थे साथ ही साथ बस की छत पर भी यात्रियों को बिठाया गया था. कुछ तो ऐसे ऑटो चालकों को पकड़ा गया जो महिलाओं को आगे के सीट में बिठाकर ऑटो चला रहे थे. कुछ ऐसा यात्री बसों को भी पकड़ा गया जिन्होंने यात्रियों की जान को खतरे में डालकर उनसे पैसे लेकर बस की छत पर यात्रा करवा रहे थे.

पुलिस की अपील, जान खतरे में न डालें

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि वह अपनी जान को खतरे में डालकर बस, ऑटो या फिर टोटो में सवारी न करें. क्षमता से अधिक यात्री बिठाने की वजह से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. ऐसे में जरूरी है कि पब्लिक अपनी सुरक्षा को भी जागरूक हो और यातायात नियमों का पालन करवाने में पुलिस की सहायता करें.

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