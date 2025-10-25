ETV Bharat / state

Sir जय हिंद, आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, यातायात पुलिस का प्यारा पोस्टर, चालकों ने कहा Sorry

ट्रैफिक नियमों का पालन करने का पढ़ाया पाठ: इसमें पहला ई Education (शिक्षा) है. इसके अंतर्गत आम जनता, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए.

यातायात पुलिस की अनोखी पहल: यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए एसएसपी के निर्देश पर एसपी यातायात ने Wrong lane, double lane, zebra crossing के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को प्यार भरा पाठ सिखाया. पुलिस की अनोखी पहल से वाहन चालकों को अपनी गलती का एहसास हुआ. न कोई डांट, न फटकार, न दुर्व्यवहार. बस दून पुलिस की तरफ से एक अनोखा मैसेज दिया जा रहा है. त्योहारी सीज़न के दौरान, देहरादून यातायात पुलिस ने प्रभावी ढंग से ट्रिपल E (Education, Engineering, Enforcement) कॉन्सेप्ट पर कार्य किया है.

देहरादून: यातायात के नियमों का उल्लंघन और जाम देहरादून ट्रैफिक पुलिस के सामने बड़ी समस्या रहती है. इसी साल अगस्त के महीने में एक ऐसा मामला सामने आया था जब हेलमेट नहीं पहनने के कारण एक शख्स का 42 बार चालान हो गया था. इसके बावजूद वो शख्स ट्रैफिक नियमों को तोड़ता रहा. अब देहरादून पुलिस ने एक और पहल ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने को की है.

दूसरा ई Engineering (अभियांत्रिकी) है. इसके अंतर्गत यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण चौराहों /तिराहों पर डायवर्जन, बैरिकेडिंग और उचित साइनेज (संकेतक) की व्यवस्था की गई. पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर सुगम आवागमन किया गया.

तीसरा ई Enforcement (प्रवर्तन) है. इसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्ती से प्रवर्तन की कार्रवाई की गई. इसमें विशेष रूप से नो-पार्किंग, नो रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान शामिल थे.

खुद सड़क पर उतरे एसपी ट्रैफिक: इसी कड़ी में दून पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए रेलवे क्रॉसिंग, यातायात के दबाव वाले क्षेत्रों में wrong lane, double lane और zebra crossing में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को फ्लेक्सी पोस्टर के माध्यम से उनकी गलती का एहसास दिलाते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया.

एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट: इस दौरान पुलिस ने प्यार भरे लहजे में दिए गए मैसेज "SIR, जय हिंद, देखिए सर आप TRAFFIC RULES BREAK कर रहे हैं. ये अच्छी बात नहीं है सर, PLEASE FOLLOW THE RULES" से वाहन चालकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके द्वारा भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाते हुए अपने कृत्य के लिए खेद प्रकट किया गया.

एसएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों को धन्यवाद कहा: एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि-

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम में यातायात पुलिस के साथ नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों और विशेष रूप से त्योहारों के दौरान यातायात संचालन के लिए तैनात रिक्रूट आरक्षियों द्वारा अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया. उनकी समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा और अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही त्योहारी भीड़ के बीच भी शहर का यातायात सुगम बना रहा.

-अजय सिंह, एसएसपी-

