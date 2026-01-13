ETV Bharat / state

'हेलमेट जीवन की सुरक्षा के लिए अमूल्य...', दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने और यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में राजधानी के प्रमुख इलाके कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के सामने एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की शुरुआत एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना कर की. इस अनोखी पहल के माध्यम से सड़क पर चलते हुए नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया गया. बाइक रैली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक शामिल हुए, जिन्होंने हेलमेट पहनकर और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों को प्रेरित किया.

सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल: मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जनवरी माह को पूरी तरह सड़क सुरक्षा को समर्पित किया गया है. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और रैलियों के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहन चालकों की होती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से दोपहिया चालकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया.