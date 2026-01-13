ETV Bharat / state

'हेलमेट जीवन की सुरक्षा के लिए अमूल्य...', दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल

दिल्ली में यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है.

सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल
सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल (ETV Bharat)
January 13, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने और यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में राजधानी के प्रमुख इलाके कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क के सामने एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की शुरुआत एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना कर की. इस अनोखी पहल के माध्यम से सड़क पर चलते हुए नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया गया. बाइक रैली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक शामिल हुए, जिन्होंने हेलमेट पहनकर और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों को प्रेरित किया.

सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल: मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जनवरी माह को पूरी तरह सड़क सुरक्षा को समर्पित किया गया है. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और रैलियों के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहन चालकों की होती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से दोपहिया चालकों को जागरूक करने पर जोर दिया गया.

सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल (ETV Bharat)

हेलमेट जीवन की सुरक्षा के लिए अमूल्य: उन्होंने आगे कहा कि हेलमेट केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए अमूल्य है. सही तरीके से हेलमेट पहनने से गंभीर दुर्घटना में भी जान बचाई जा सकती है. इसी उद्देश्य से कार्यक्रम के दौरान कई दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और उन्हें हेलमेट पहनने का सही तरीका भी समझाया गया.

दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह
दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह (ETV Bharat)

नियमों से ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें. हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, तेज गति से वाहन न चलाना और मोबाइल फोन का प्रयोग न करना जैसे नियमों को अपनाकर ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है.

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आने वाले दिनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इसी तरह के और भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके और “सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन” का संदेश जन-जन तक पहुंच सके.

ROAD SAFETY MONTH IN DELHI
TRAFFIC POLICE UNIQUE INITIATIVE
ROAD ACCIDENTS DUE NEGLIGENCE
दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह
UNIQUE INITIATIVE FOR TRAFFIC RULES

