जुलाई में रांची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियानः 1.20 लाख से अधिक वाहनों का काटा चालान
रांची में ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों सख्ती बरती है. जिसमें एक लाख से ज्यादा गाड़ियों का चालान हुआ.
Published : August 1, 2026 at 3:43 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुलाई महीने में ट्रैफिक पुलिस ने जबरदस्त अभियान चलाते हुए 1.20 लाख वाहनों का चालान काटा है. चालान के जुर्माने की राशि की बात करे तो यह आठ करोड़ के करीब पहुंच गई है.
नियमों का उलंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी
ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार रांची एसएसपी के निर्देश पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक शहर के सभी ट्रैफिक थाना क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान दोपहिया, चारपहिया, ऑटो और टोटो समेत सभी प्रकार के वाहनों की सघन जांच की गई.
इस अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 1,20,197 चालान काटे गए, जबकि 1015 मामलों में अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) के लिए न्यायालय भेजा गया. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन चालानों के माध्यम से करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
बिना हेलमेट और नो-पार्किंग सबसे बड़ी समस्या
जुलाई के आंकड़ों से साफ है कि राजधानी में सबसे अधिक लोग हेलमेट और पार्किंग नियमों की अनदेखी करते पाए गए. जुलाई महीने में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 51,055 चालान और नो पार्किंग/सड़क पर वाहन खड़ा करने पर: 56,032 चालान कटे हैं.
इन दोनों श्रेणियों में ही एक लाख से अधिक चालान किए गए, यह बातें साबित करती है की नो पार्किंग की वजह से सबसे ज्यादा जाम की समस्या सामने आ रही है.
रेड लाइट और ओवरस्पीड पर भी कड़ी कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस ने तेज गति और रेड लाइट उल्लंघन करने वालों पर भी जबरदस्त सख्ती दिखाई है. इसके तहत रेड लाइट जंप 4,471, ओवरस्पीड के 2,367, नो एंट्री का उल्लंघन 1,547, अतिरिक्त सवारी के 710 गलत दिशा में वाहन चलाने के 648, बिना ड्राइविंग लाइसेंस में 505, बिना यूनिफॉर्म (व्यावसायिक वाहन चालक) में 393, बिना सीट बेल्ट में 237, फैंसी नंबर प्लेट के 217 और बिना बीमा के 180 चालान काटे गए हैं.
मॉडिफाइड साइलेंसर और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई
इस अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई. इसमें शराब पीकर वाहन चलाना में 62, ट्रिपल राइडिंग में 64, प्रेशर हॉर्न में 115, मॉडिफाइड साइलेंसर 101, टो किए गए वाहन 101, प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं 252, ब्लैक फिल्म 24, ऑटो/टोटो से जुड़े उल्लंघन पर 17, नंबर प्लेट संबंधी उल्लंघन पर 14 और अन्य चालान को लेकर 371 चालान कटे.
984 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में 984 लापरवाह चालकों के ड्राइवर लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है.
ट्रैफिक पुलिस की अपील
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियमों का पालन करें. हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, रेड लाइट और नो-एंट्री नियमों का पालन करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होगी.
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