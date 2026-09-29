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सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें: रांची में ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान

रांची में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से लेकर स्कूल तक जागरुकता अभियान चलाया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Traffic police inspection drive covering areas from roads to schools in Ranchi
रांची में ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से सात दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

मंगलवार को अभियान के दूसरे दिन शहर के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त मार्गों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान करीब 1211 लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी गई.

Traffic police conducted inspection drive covering areas from roads to schools in Ranchi
रांची में ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान (ETV Bharat)

सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य संदेश 'सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें' रखा गया है. अभियान के तहत वाहन चालकों को बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है.

13 प्रमुख स्थानों पर चला जागरुकता अभियान

रांची यातायात पुलिस की ओर से शहर के अलग-अलग यातायात थाना क्षेत्रों में एक साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. इसमें जाकिर हुसैन पार्क, शालीमार बाजार, रांची रेलवे स्टेशन, बिग बाजार, करमटोली चौक, आईटीआई बस स्टैंड, कटहल मोड़, पिस्का मोड़, विशप स्कूल डोरंडा, रेडियम चौक, माउंट कार्मेल स्कूल ओरमांझी और खेलगांव चौक सहित कुल 13 स्थानों को शामिल किया गया. इन स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने आम लोगों और वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी. विशेष रूप से चारपहिया, दोपहिया, ऑटो और टोटो चालकों को सुरक्षित वाहन परिचालन के बारे में समझाया गया.

करमटोली चौक पर ट्रैफिक एसपी ने खुद किया जागरूक

इस अभियान के दौरान करमटोली चौक पर पुलिस अधीक्षक यातायात और पुलिस उपाधीक्षक प्रथम, यातायात स्वयं मौजूद रहे. अधिकारियों ने वाहन चालकों और आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की. उन्होंने बताया कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. इसलिए वाहन चलाते समय सुरक्षा मानकों का पालन करना प्रत्येक चालक की जिम्मेदारी है.

Traffic police conducted inspection drive covering areas from roads to schools in Ranchi
वाहनों की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर विशेष जोर

जागरुकता अभियान में चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में बताया गया. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन नियमों का पालन करने की सलाह दी.

  • चारपहिया वाहन चलाते समय और उसमें बैठने पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें.
  • दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और सवार दोनों हेलमेट का उपयोग करें.
  • यातायात सिग्नल और सड़क संकेतों का पालन करें.
  • तेज गति से वाहन चलाने से बचें.
  • वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाएं.
  • नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें.
  • वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें.

स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भी किया जागरूक

अभियान में केवल वाहन चालकों को ही नहीं, बल्कि स्कूली छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी शामिल किया गया. बच्चों को सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके, यातायात संकेतों की पहचान और सड़क पर सतर्क रहने की जानकारी दी गई. अभिभावकों से अपील की गई कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें और स्वयं भी यातायात नियमों का पालन कर बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें.

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