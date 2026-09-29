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सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित रहें: रांची में ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान

रांची में ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से सात दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.