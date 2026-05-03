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गाजियाबाद में मैरिज हॉल्स की वजह से सड़कों पर लग रहा जाम, अब ट्रैफिक पुलिस ने शुरू करेगी ये काम

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में शादियों के सीजन के साथ बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है. अक्सर देखा जाता है कि मैरिज हॉल आदि के बाहर सड़क किनारे बड़ी संख्या में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है और लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जिले के सभी मैरिज हॉल्स का व्यापक सर्वे करने का निर्णय लिया है.

सर्वे के माध्यम से पता लगा जाएगा कि जिले के विभिन्न मैरिज हॉल्स में मेहमानों की संख्या के अनुसार पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं. कई बार यह देखा गया है कि मैरिज हॉल संचालक नक्शा पास करवाते समय पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं, लेकिन बाद में इस स्थान पर अन्य निर्माण कर दिया जाता है. इसके चलते मेहमानों के वाहनों को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों को जाम में बेवजह फंसना पड़ता है.

डीसीपी ट्रैफिक, त्रिगुण बिसेन (ETV Bharat)

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को कहना है कि अगर किसी मैरिज हॉल में पर्याप्त पार्किंग नहीं पाई जाती है और वहां आने जाने वाले वाहनों को सड़क पर खड़ा किया जाता है तो ऐसे मैरिज हॉल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे. सर्वे पूरा होने के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से रिपोर्ट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ भी साझा की जाएगी. जिन मैरिज हॉल में पार्किंग की व्यवस्था नियमों के अनुसार नहीं है या, जिनके नक्शे में दिखाए गए पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग किया जा रहा है. उनके खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.