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गाजियाबाद में मैरिज हॉल्स की वजह से सड़कों पर लग रहा जाम, अब ट्रैफिक पुलिस ने शुरू करेगी ये काम

अधिकारियों को कहना है कि अगर किसी मैरिज हॉल में पर्याप्त पार्किंग नहीं पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मैरिज हॉल्स का व्यापक सर्वे करने का निर्णय
मैरिज हॉल्स का व्यापक सर्वे करने का निर्णय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 8:01 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 8:21 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में शादियों के सीजन के साथ बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है. अक्सर देखा जाता है कि मैरिज हॉल आदि के बाहर सड़क किनारे बड़ी संख्या में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है और लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जिले के सभी मैरिज हॉल्स का व्यापक सर्वे करने का निर्णय लिया है.

सर्वे के माध्यम से पता लगा जाएगा कि जिले के विभिन्न मैरिज हॉल्स में मेहमानों की संख्या के अनुसार पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं. कई बार यह देखा गया है कि मैरिज हॉल संचालक नक्शा पास करवाते समय पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं, लेकिन बाद में इस स्थान पर अन्य निर्माण कर दिया जाता है. इसके चलते मेहमानों के वाहनों को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों को जाम में बेवजह फंसना पड़ता है.

डीसीपी ट्रैफिक, त्रिगुण बिसेन (ETV Bharat)

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को कहना है कि अगर किसी मैरिज हॉल में पर्याप्त पार्किंग नहीं पाई जाती है और वहां आने जाने वाले वाहनों को सड़क पर खड़ा किया जाता है तो ऐसे मैरिज हॉल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे. सर्वे पूरा होने के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से रिपोर्ट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ भी साझा की जाएगी. जिन मैरिज हॉल में पार्किंग की व्यवस्था नियमों के अनुसार नहीं है या, जिनके नक्शे में दिखाए गए पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग किया जा रहा है. उनके खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इस पहल से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा. विभिन्न क्षेत्रों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मैरिज हॉल का निरीक्षण करेंगे. सर्वे के दौरान पार्किंग क्षमता स्थल का उपयोग और वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा.

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Last Updated : May 3, 2026 at 8:21 PM IST

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