भिलाई में हेलमेट को लेकर सख्ती, ग्लोब चौक पर पुलिस को देख कुछ लोग जंगल से भागे, कुछ वापस लौटे
चालानी कार्रवाई के साथ ही भिलाई में सड़क पर उतरकर खुद ASP मिश्रा ने लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 1:32 PM IST
दुर्ग: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रही है. इसी कड़ी में भिलाई के ग्लोब चौक पर विशेष हेलमेट अभियान चलाया गया, जहां समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई भी की गई.
ASP ने खुद लोगों से की बात
ट्रैफिक एएसपी रिचा मिश्रा खुद सड़क पर उतरकर लोगों को नियमों का पालन करने की समझाइश देती नजर आईं. अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना था. दरअसल अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे कई लोगों को रोका गया और उनका चालान किया गया.
कुछ लोग जंगल के रास्ते भगते दिखे
पुलिस की कार्रवाई देखते ही कुछ लोग रास्ता बदलकर वापस लौटने लगे, तो कई लोग जंगल के रास्तों से निकलकर बचने की कोशिश करते दिखे. हालांकि ट्रैफिक पुलिस पहले से ही चारों दिशाओं में तैनात थी, जिससे नियम तोड़ने वालों को पकड़कर रोका गया. अधिकारियों ने लोगों को रोककर हेलमेट पहनने के फायदे बताए और समझाया कि यह छोटी सी आदत बड़े हादसों से बचा सकती है.
कई लोग हेलमेट साथ रखने के बावजूद उसे नहीं पहनते और बहाने बनाते हैं, जो कहीं न कहीं खुद को धोखा देने जैसा है. जो लोग कार्रवाई से बचकर भाग गए हैं, उनका चालान उनके घर तक पहुंचाया जाएगा.- ऋचा मिश्रा, ASP
जागरूकता भी बढ़ी
पुलिस ने बताया कि अभियान का असर भी देखने को मिला है. अब 10 में से 9 लोग हेलमेट पहनने लगे हैं. ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने और अपने परिवार के लिए हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं. अपनी जान की परवाह करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती हैं. हेलमेट पहनना एक छोटी आदत जरूर है, लेकिन यह जीवन बचाने वाली आदत है.