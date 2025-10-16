ETV Bharat / state

ऑनलाइन चालान से बचने के लिए गाड़ी के नंबर की टेंपरिंग पड़ेगा महंगा, जानें, क्या है ट्रैफिक पुलिस का प्लान!

ऑनलाइन चालान से बचने के लिए गाड़ी के नंबर को टेम्पर करने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है.

traffic police campaign against people tampering with vehicle numbers to avoid online challan in Ranchi
गाड़ी की नंबर के साथ छेड़छाड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
रांचीः ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट को टेंपर कर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. 5 दिनों के अंदर दो दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों को नंबर टेपरिंग के लिए फाइन किया गया है.

एक ही दिन में 18 पकड़े गए

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि प्रायः ऐसी शिकायत मिल रही थी कि मोटर वाहन के मालिकों के द्वारा अपने वाहन रजिस्ट्रेशन को अपने नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ कर वाहन का प्रयोग किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद राजधानी के सभी चौक चौराहा पर ऐसे चालकों के खिलाफ वृहद अभियान शुरू किया गया.

इस अभियान में गुरुवार को ही 18 वाहन पकड़े गए हैं. सभी वाहनों के नंबर में छेड़छाड़ किया गया था. कुछ नंबर प्लेटों में सेलो टेप साथ कर उसे छुपा दिया गया था. पिछले एक सप्ताह के दौरान ऐसे दो दर्जन से ज्यादा वाहनों को पकड़ा गया और उन पर फाइन किया गया है. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि गलत ढंग से नंबर प्लेट पर अंकित किए गए नंबर वाले वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.

क्यो की जा रही है नंबर प्लेट पर छेड़छाड़

बता दें कि रांची के लगभग सभी चौक चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट रही है बल्कि कैमरे चालान काट रहे हैं. जैसे ही कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए दिखता है तुरंत उसका चालान कट जाता है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर बैंडेज चिपका दे रहे थे तो कई ड्राइव के समय नम्बर प्लेट पर कपड़ा डाल देते हैं. जिससे पूरा नंबर कैमरे में न आ पाए और उनका ऑनलाइन चालान ही न कटे. रांची के ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.

बिना हेलमेट वाहन चलाने की आदत बनी मुसीबत

दरअसल, राजधानी में ऐसे कई वाहन चालक हैं जो बिना हेलमेट पहने अपने वाहनों को चलाते हैं. लेकिन अब उनका यही शौक उनके लिए आफत बन गया है कड़ी चेकिंग की वजह से अब वह पकड़े जा रहे हैं और लगातार उनसे फाइन काटा जा रहा है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आम लोगों से यह अपील की है कि लोग अपने-अपने वाहन में मोटर यान अधिनियम के तहत प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर को नंबर प्लेट में अंकित कर उसके बाद ही अपने वाहन का उपयोग करेंगे अन्यथा उन पर कार्रवाई तय है.

RANCHI
TRAFFIC POLICE CAMPAIGN
गाड़ी की नंबर प्लेट की टेंपरिंग
ONLINE TRAFFIC CHALLAN
ONLINE CHALLAN

