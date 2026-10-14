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कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग, यातायात पुलिस का एक्शन, 156 लोगों को नोटिस

कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर यातायात विभाग ने कार्रवाई की है.

problem of haphazard parking
कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2026 at 12:26 PM IST

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कांकेर : कांकेर शहर में लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने यातायात पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. कोतवाली थाना के सामने से शुरू हुई कार्रवाई पुल से लेकर ऊपर-नीचे रोड तक की गई. इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों, सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने वालों और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.

बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को लॉक किया गया. वहीं दुकानदारों को अपना सामान दुकान के भीतर रखने और वाहन चालकों को सफेद पट्टी के अंदर ही पार्किंग करने की समझाइश दी गई.

Encroachment and haphazard parking
अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Traffic Department took action
अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक 156 लोगों को जारी किए गए नोटिस

यातायात प्रभारी दीपक साव ने बताया कि पिछले सप्ताह चलाए गए अभियान के दौरान 104 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे.वहीं, आज की कार्रवाई में 52 लोगों को नोटिस दिया गया है.

कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक कुल 156 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं.नोटिस के माध्यम से सड़क पर खड़े वाहन और रखी गई सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों का पालन नहीं करने पर सामग्री और वाहनों की जब्ती सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- दीपक साव, यातायात प्रभारी

problem of haphazard parking
अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सब्जी पसरे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों से भी परेशानी

त्योहार और बाजार के कारण शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. नो पार्किंग में खड़ी बाइक और अन्य वाहनों के कारण भी आवागमन में परेशानी हो रही है. वहीं, मस्जिद के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में सब्जी के पसरे लगने से भी यातायात बाधित हो रहा है.इसे देखते हुए नगर पालिका और यातायात पुलिस की टीम ने सब्जी विक्रेताओं को सड़क से दूर पसरा लगाने की समझाइश दी, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो. भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की ओर से पैदल पेट्रोलिंग भी की जा रही है.

dumping materials in front of houses
घर के सामने मटेरियल डालने वालों को चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Notices issued to 156 people
156 लोगों को नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभियान आगे भी रहेगा जारी
यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. गुरुवार को पुल से ज्ञानी चौक तक और शहर के अन्य क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा. पुलिस ने दुकानदारों और वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है.


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