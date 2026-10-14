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कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग, यातायात पुलिस का एक्शन, 156 लोगों को नोटिस

कांकेर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर शहर में लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने यातायात पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. कोतवाली थाना के सामने से शुरू हुई कार्रवाई पुल से लेकर ऊपर-नीचे रोड तक की गई. इस दौरान दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों, सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने वालों और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.



बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई