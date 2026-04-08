बिना कनेक्शन ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिया गैस सिलेंडर तो एजेंसी की गाड़ियों का काटा चालान!
कैमूर में इंडेन गैस एजेंसी की गाड़ियों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा तो इसको लेकर बवाल मच गया. कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए.
Published : April 8, 2026 at 7:49 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां की ट्रैफिक पुलिस पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा है. इंडेन गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना एलपीजी कनेक्शन के सिलेंडर की मांग की. जब कर्मचारियों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने धड़ाधड़ एजेंसी की कई गाड़ियों का चालान काट डाला.
LPG सिलेंडर को लेकर विवाद!: मोहनिया नगर के चांदनी चौक पर बुधवार को इसको लेकर अफरा-तफरी मच गई. इंडेन गैस एजेंसी के वाहनों का ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाने का कर्मचारियों ने विरोध किया. कर्मचारियों ने गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई.
बिना कनेक्शन LPG सिलेंडर की मांग: इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना कनेक्शन के गैस सिलेंडर की मांग की जा रही थी. जब एजेंसी कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए सिलेंडर देने से इनकार किया, तो पुलिस ने उनके वाहनों का चालान काट दिया.
जानबूझकर किया जा रहा परेशान: मां दुर्गे इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर रामा शंकर झा ने कहा कि पब्लिक बार-बार सिलेंडर के लिए फोन कर रही है. मैं गैस गोदाम जा रहा था. ऐसे में प्रशासन के लोगों ने मुझे आधे घंटे से रोके रखा है. पहले कहा लाइसेंस दिखाये. दिखाने पर बोले की ठीक से दिख नहीं रहा है. मेरे साथ तू-तड़ाक से बात की गई.
"मेरी दूसरी गाड़ी को भी पकड़कर रखे हुए हैं. मेरे यहां दो बार ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ब्लैक में सिलेडर मांगने आए थे, नहीं देने पर दुश्मनी निकाल रहे हैं. किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं."- रामा शंकर झा, मैनेजर, मां दुर्गे इंडेन गैस एजेंसी
चांदनी चौक पर जाम: एजेंसी का आरोप है कि पहला चालान मंगलवार को काटा गया और बुधवार की सुबह भी इंडेन गैस एजेंसी की गाड़ी को रोक चलान काटने का मामला सामने आया है. इस कार्रवाई से नाराज एजेंसी के कर्मियों ने विरोध जताते हुए कुछ देर के लिए गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया,जिससे चांदनी चौक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
कहां से आया बिना कनेक्शन के सिलेंडर?: वहीं इंडेन गैस एजेंसी के मालिक प्रदीप कुमार पटेल ने भी पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के पास बिना कनेक्शन के सिलेंडर कहां से आते हैं? किन लोगों का सिलेंडर चोरी करते हैं? सिलेंडर देने के लिए लगातार थाना इंजार्च का भी फोन आता है.
"हमलोग जब सिलेंडर नहीं देते हैं तो ये सब कार्रवाई की जाती है. आप मेरी गाड़ी का चालान कर सकते हैं, डिटेन किस आधार पर कर सकते हैं. ऑनलाइन चालान करिए, भरेंगे. एलपीजी की होम डिलीवरी सरकारी काम है, लेकिन यहां उसमें बाधा डाला जा रहा है."- प्रदीप कुमार पटेल, इंडेन गैस एजेंसी के मालिक
ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का आरोपों से इनकार: हालांकि, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है. उन्होंने कहा कि गैस नहीं देने पर चालान काटने का आरोप पूरी तरह से गलत है. सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने पर मैंने 1000 का चालान काटा था.
"कल भी एक गाड़ी में नंबर प्लेट और सीट बेल्ट नहीं था. इसलिए दोनों का साढ़े तीन हजार का फाइन काटे थे. गैस के लिए मेरे से पूछा गया कि कागज है. मैंने कहा नहीं है तो बोला गया नहीं मिलेगा. उसके बाद हम घूमकर चले आए थे."- संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर,ट्रैफिक पुलिस
SDM का बयान: मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने कहा कि "ट्रैफिक द्वारा गाड़ियों की चेकिंग लगाई गई थी. उसी दौरान गैस एजेंसी की गाड़ी का भी कुछ पेपर नहीं था, इसलिए फाइन किया गया है.
"गैस सिलेंडर वालों के द्वारा रोड जाम किया गया था. बिना कनेक्शन गैस मांगने के आरोपों की जांच की जाएगी."- रत्ना प्रियदर्शनी, एसडीएम, मोहनिया
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