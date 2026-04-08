ETV Bharat / state

बिना कनेक्शन ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिया गैस सिलेंडर तो एजेंसी की गाड़ियों का काटा चालान!

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां की ट्रैफिक पुलिस पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा है. इंडेन गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना एलपीजी कनेक्शन के सिलेंडर की मांग की. जब कर्मचारियों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने धड़ाधड़ एजेंसी की कई गाड़ियों का चालान काट डाला.

LPG सिलेंडर को लेकर विवाद!: मोहनिया नगर के चांदनी चौक पर बुधवार को इसको लेकर अफरा-तफरी मच गई. इंडेन गैस एजेंसी के वाहनों का ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाने का कर्मचारियों ने विरोध किया. कर्मचारियों ने गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बिना कनेक्शन LPG सिलेंडर की मांग: इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना कनेक्शन के गैस सिलेंडर की मांग की जा रही थी. जब एजेंसी कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए सिलेंडर देने से इनकार किया, तो पुलिस ने उनके वाहनों का चालान काट दिया.

जानबूझकर किया जा रहा परेशान: मां दुर्गे इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर रामा शंकर झा ने कहा कि पब्लिक बार-बार सिलेंडर के लिए फोन कर रही है. मैं गैस गोदाम जा रहा था. ऐसे में प्रशासन के लोगों ने मुझे आधे घंटे से रोके रखा है. पहले कहा लाइसेंस दिखाये. दिखाने पर बोले की ठीक से दिख नहीं रहा है. मेरे साथ तू-तड़ाक से बात की गई.

"मेरी दूसरी गाड़ी को भी पकड़कर रखे हुए हैं. मेरे यहां दो बार ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ब्लैक में सिलेडर मांगने आए थे, नहीं देने पर दुश्मनी निकाल रहे हैं. किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं."- रामा शंकर झा, मैनेजर, मां दुर्गे इंडेन गैस एजेंसी

ट्रैफिक पुलिस पर गैस एजेंसी का आरोप (ETV Bharat)

चांदनी चौक पर जाम: एजेंसी का आरोप है कि पहला चालान मंगलवार को काटा गया और बुधवार की सुबह भी इंडेन गैस एजेंसी की गाड़ी को रोक चलान काटने का मामला सामने आया है. इस कार्रवाई से नाराज एजेंसी के कर्मियों ने विरोध जताते हुए कुछ देर के लिए गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया,जिससे चांदनी चौक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.